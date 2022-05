Comunidades de cuatro regiones de la isla se reunieron hoy para formalizar la Asociación de Acueductos Comunitarios de Puerto Rico Inc. durante su primera asamblea, celebrada en el Coliseo Salvador Dijols, en Ponce, donde se eligió a su primera junta directiva.

La novel organización representará los intereses de las comunidades que administran sistemascomunitarios de agua potable en Puerto Rico, ubicadas mayormente en áreas rurales y montañosas, y que no están conectadas a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El establecimiento de la Asociación es el resultado de una serie de encuentros en los que han participado más de 60 acueductos comunitarios, que se han llevado a cabo desde el 2019, facilitados y apoyados por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR).

“Finalmente logramos el cometido de juntar a los acueductos comunitarios a nivel isla en esta organización nacional, la cual no existía. Ahora, la junta directiva se propone seleccionar la directiva nacional para comenzar a ejecutar su misión y visión, que en pocas palabras, se propone fortalecer a los acueductos comunitarios”, dijo Ivette Ortiz de El Acueducto Pedro Calixto, Inc. Corporación, en Caguas, una de las once personas seleccionadas para integrar la junta directiva de la Asociación.

Las personas seleccionadas para integrar la junta directiva fueron: Perseverando Díaz y Feliciano Santiago, del acueducto San Diego en Coamo; Arturo Chévere de Pozo Azul en Ciales; Joseé Ríos e Ivette Ortiz del Acueducto Pedro Calixto en Caguas; Carmelo Colón del acueducto Limones en Orocovis; Juan Irizarry del acueducto de Caonillas en Utuado; Ramón Vega del acueducto de Nuevas Parcelas en Cañaboncito en Caguas; Domingo Figueroa del acueducto Mamey en Patillas; Evelyn Rosado del acueducto Humatas en Añasco; e Iris González del acueducto de Corcovada en Añasco.

La asamblea contó con la asistencia de 62 personas provenientes de 32 comunidades, ubicadas en pueblos del centro, centro-sur, suroeste y sureste: Ciales, Coamo, Caguas, Orocovis, Utuado, Patillas, Añasco, Ponce, Barranquitas, Adjuntas, Yauco, San Germán, Jayuya, Aguas Buenas, Cidra, Naranjito y San Sebastián.

En Puerto Rico hay cerca de 242 acueductos comunitarios, ubicados en 43 municipios. Estos suplen agua potable al 3% de la población, lo que representa unas 120,000 personas aproximadamente. A diario estas comunidades enfrentan retos relacionados con la falta de energía para operar el bombeo, contaminación de cuerpos de agua que los nutre y falta de presupuesto para mantenerles funcionando en óptimas condiciones, y así poder suplir la demanda de sus comunidades. Las juntas directivas de estos acueductos están a cargo del manejo, administración y gerencia de estos sistemas de agua potable.

La asociación nacional busca unir y amplificar la voz de los acueductos comunitarios y, además, servir de puente y facilitar aprendizajes y experiencias entre los miembros de esta comunidad. Se persigue, además, fortalecer la autogestión y la sustentabilidad futura de estas infraestructuras comunitarias para enfrentar retos, visibilizar sus aportes a las comunidades a las que sirven, compartir experiencias, identificar eficiencias y tener representación ante las agencias gubernamentales que los regulan. La Asociación fue registrada en el Departamento de Estado en abril de este año.

“Hoy es un día de celebración porque hemos logrado una meta que promete fortalecer nuestros acueductos. Queremos visibilizar el rol vital que ejercemos en nuestras comunidades y convertirnos en una fuerza que facilite las soluciones y oportunidades que garanticen el acceso a agua potable segura y constante en nuestras comunidades”, dijo Iris González, de la comunidad de Corcovada en Añasco.

Luego del huracán María, la FCPR desarrolló el Programa Agua Pa’Nosotros para fortalecer la administración, infraestructura, organización comunitaria y cumplimiento de los acueductos, al reconocer que cumplen una función vital de proveer acceso a agua potable a sus comunidades. Además de subvenciones y asistencia técnica, la FCPR facilitó los encuentros regionales con acueductos para dialogar sobre retos y saberes, y en estos se identificó la necesidad de formalizar una organización nacional que agrupe a todos los acueductos comunitarios de la isla. Posteriormente, se realizaron otros encuentros regionales en el 2021, donde se eligieron a delegados y delegadas de las regiones donde existen acueductos comunitarios: centro, centro-sur, suroeste y sureste, quienes estarán presente en la asamblea –estos delegados han sido el motor que ha gestionado la asamblea.

“Hoy se hace historia porque se ha fortalecido el capital social de estas comunidades con la creación de un organismo nacional, creado bajo los principios de participación, representatividad y sustentabilidad, que se convierte en su representante ante el país”, dijo el vicepresidente de programas y administración de la FCPR, David Haddock. “Los acueductos comunitarios son uno de los mejores ejemplos de autogestión y resiliencia en nuestras comunidades. Por décadas, estas organizaciones han asumido de manera individual, la ardua tarea de proveer acceso a agua potable en sus comunidades. Unirse les permitirá compartir conocimiento, apoyarse unas a las otras y procurar, con esa sola voz, mejores recursos y oportunidades ante entidades públicas y federales”, agregó Haddock.

El desarrollo de la Asociación cuenta con el apoyo de Global Giving y responde a la misión de la FCPR de lograr la transformación de las comunidades a través del incremento del capital comunitario; con esta asociación se incrementa principalmente el capital social –el resto de los capitales son: humano, financiero, infraestructura, ecológico y cultural.