Necesarias las reparaciones por los efectos históricos del racismo

“Como la historia se cuenta no solamente desde el punto de vista racista, sino también patriarcal, pues las dos hermanas están omitidas de la historia. Así que, aquí hay una reparación doble porque integramos la perspectiva de género para mirar este tipo de reparaciones y añadimos en la memoria histórica tanto a Rafael como a Celestina y Gregoria” , señaló la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en referencia a que los relatos históricos suelen recoger las aportaciones del maestro y no las de sus hermanas, quienes se encargaban de educar a las niñas.

“En tanto y en cuanto el negro no se acepte o no cree conciencia de la negritud, va a estar viviendo dentro de esas microagresiones que lo van a hacer chiquito, no se va a aceptar. A muchos de los que estamos aquí, nos costó. Nosotros somos ejemplo de eso. Por tanto, si no empezamos desde chiquitos dándoles la seguridad de su procedencia, de su género y de su raza, va a ser bien difícil que este país mejore”, aseveró Torres Muñoz.