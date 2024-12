Necesario un sistema integral para los adultos mayores: “No es solo asignar más fondos”

Anticipando el envejecimiento poblacional, hace 14 años, el gobierno creó la Ley del Reto Demográfico . El objetivo fue evaluar las necesidades que tendrían los adultos mayores en todas las áreas para comenzar a desarrollar políticas y programas efectivos para que, como país, se pudieran atender adecuadamente. Sin embargo, la implantación de ese estatuto no pasó de unos informes presentados por la Junta de Planificación . No fue hasta el año pasado que esa agencia publicó un informe de 21 páginas, de las cuales solo incluyeron propuestas para seis áreas, de solo algunas oraciones o párrafos para cada una.

Políticas públicas aisladas

La recomendación de Rodríguez Troche surge, precisamente, porque no se ha logrado desarrollar un sistema integral que dirija los servicios del gobierno a atender a la población envejecida de forma efectiva, a pesar de haberse discutido el tema anteriormente .

Además, “la ley no establece parámetros más allá de política pública. Es una ley bien abierta, que es bueno porque te permite crear, pero no lo es cuando vamos a cosas específicas. (Por ejemplo), cuando se trata de darle protección a los adultos mayores que necesitan manutención de sus familiares, (lo que existe) es un proceso de mediación, voluntario, y no hay otra ley que te dé fuerza jurídica (para hacerlo obligatorio)”, explicó.