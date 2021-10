El Negociado de Energía de Puerto Rico determinó que el aumento de 0.007 centavos por kilovatio-hora en la factura de luz entre octubre y diciembre se mantendrá inalterado, luego de que el gobierno asignara $76 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en fondos federales para mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19, incluyendo los gastos de compra de combustible y mantenimiento de la flota de generación.

Los $76 millones provienen de la ley ARPA (American Rescue Plan Act of 2021) y, el pasado domingo, el gobernador Pedro Pierluisi ya había anunciado su asignación. El Negociado de Energía tomó su decisión –mediante resolución y orden– ayer, martes, tras celebrar el lunes una vista pública virtual, en la que el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, también dio cuenta de los $76 millones.

“Como consecuencia de dichas expresiones”, indicó el ente regulador independiente, se decretó mantener inalterados los factores aprobados el pasado 30 de septiembre y que regirán la factura de luz hasta que acabe el año.

El 30 de septiembre, cuando el Negociado de Energía aprobó el aumento de 0.007 centavos, difirió la cantidad de $75.8 millones y dio paso a un incremento más bajo que el solicitado por la AEE y el consorcio LUMA Energy.

Entonces, tanto la AEE como LUMA alegaron que, entre junio y agosto, hubo que poner en servicio varias “peaking units” o unidades de respuesta rápida, que son menos eficientes y más costosas que la flota base porque queman diésel como combustible en lugar de búnker C. Debido a que su uso no estaba proyectado, resultó en un incremento en los costos operacionales de $75.8 millones. La AEE y LUMA solicitaron recobrar los $75.8 millones a través de los nuevos factores de la factura de luz, pero el ente regulador independiente no avaló su pedido.

Hoy, miércoles, mediante comunicado de prensa, el presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés, expresó: “Logramos que los abonados de LUMA Energy no tengan un nuevo aumento en la factura de electricidad para el período de Navidad, que comprende del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2021″.

“Continuamos trabajando, sin descanso, para identificar alternativas que beneficien el bolsillo de los puertorriqueños, mientras impulsamos una industria energética atemperada a la tecnología y necesidades de estos tiempos”, agregó.

De otra parte, en la reunión mensual de la Junta de Gobierno de la AEE celebrada hoy, Colón manifestó que la asignación de los $76 millones “beneficiará a todos los clientes”.

“Es parte del compromiso de usar las herramientas disponibles para evitar que los clientes asuman el impacto económico de las operaciones actuales de la Autoridad, mientras trabajamos para poner al día la flota de generación. Con estos fondos, se evitará traspasar a los clientes los gastos del trimestre anterior”, dijo el director ejecutivo.

Añadió que, para evitar situaciones similares en los próximos meses, su plan de trabajo incluye “enfocarnos en el mantenimiento de la flota para que las unidades más eficientes sean las que estén en servicio”.