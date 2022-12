Ante las quejas de usuarios porque no ven reflejadas las recargas o porque el dinero se evapora sin usar los peajes, Marco García, ayudante especial del director de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González, reconoció el miércoles que el sistema de AutoExpreso “no es perfecto”.

Además, indicó que el ciudadano puede hacer reclamaciones y a partir del año próximo deben verse “gradualmente” cambios en el equipo en las plazas de peaje, ya que se escogió una nueva empresa para actualizar la infraestructura.

Sin embargo, un nuevo operador de AutoExpreso aún no ha sido seleccionado, pese a que desde abril –cuando hubo un ciberataque a la plataforma del sistema– se informó que habría otro operador antes de que finalizara este año.

“El RFP (solicitud de propuestas) ya se publicó. Es un RFP complejo. Recibimos la respuesta del mercado. Son cosas que se están atendiendo. Al momento, hay varias compañías interesadas que hicieron varias preguntas y nos encontramos ahora mismo haciendo cambios al RFP”, indicó García.

“Estamos esperando volver a sacar el documento actualizado con nuevas fechas actualizadas para que el primer semestre (del año próximo) se seleccione un operador nuevo”, agregó.

El operador privado de AutoExpreso es Professional Account Managament (PAM). El miércoles, la empresa refirió cualquier pregunta a la ACT. Ahora bien, informó que todo conductor con una reclamación puede acudir a un centro de servicio al cliente o llamar al 1-888-688-1010.

García, por su parte, dijo que “se supone” que si alguien ingresó dinero en su cuenta de AutoExpreso lo vea reflejado casi en tiempo real y que a veces se debitan peajes no pagados, lo que hace que disminuya instantáneamente la cantidad ingresada.

“El sistema es uno que lleva tiempo en funcionamiento y no es perfecto. Es lo más cercano a tiempo real, (pero) siempre hay un pequeño delay (atraso). Pero normalmente se supone que (la recarga) se refleje bastante rápido”, apuntó García.

En las redes, entretanto, los conductores se quejan del mal funcionamiento de AutoExpreso. Por ejemplo, Marcos Mejía denunciaba que la plataforma “está cobrando de más en los peajes”.

La conductora Laura Virella se quejaba de que sus llamadas, seis en total, no habían sido atendidas. “Me han puesto en hold (espera) seis veces, se acaba la música y me enganchan. ¿Qué tengo que hacer para hablar con alguien?”, cuestionaba la mujer.

“Nos encontramos en constante monitoreo del sistema. Cualquier conductor que entienda que haya un cargo indebido, lo puede reportar. El sistema no es perfecto. Ningún sistema en el mundo es perfecto. Es cuestión que cuando el ciudadano vea una falla, lo notifique”, ripostó García no sin antes aclarar que no se ha registrado un alza en las quejas o reclamos recibidos.

Indicó que desde abril y “hasta nuevo aviso” no hay multas por rebasar sin dinero un peaje. El conductor solo recibe un mensaje de texto o un correo electrónico para que proceda a recargar en 120 horas. Además, al momento de renovar su marbete verá los peajes sin pagar acumulados, aunque sin multas.

Precisamente, García dijo que pese a la investigación y el referido a las autoridades federales, no se halló al responsable del atentado cibernético que dejó el sistema de AutoExpreso inoperante por semanas.

“No se ha dado con el responsable. Es raro que en estos casos se dé con la entidad que fue responsable. La ACT no incurrió en ningún tipo de gasto por el ciberataque”, afirmó el funcionario.

“Como todos sabemos, nadie está exento de estos ataques. PAM nos asegura que ha tomado las medidas necesarias para reducir que haya un posible ataque en el futuro”, abundó García.

Destacó que para colocar nueva infraestructura en los peajes se escogió a la empresa SICE Inc., a la que se le dio un contrato por cinco años, con opción a renovarlo por cuatro años adicionales. La empresa debe reemplazar cámaras y sensores, entre otro equipo, por un costo de $38 millones y $7.3 millones para la operación, informó García.

“Se va a ir trabajando gradualmente. Se espera que culmine en el 2024″, señaló.