Desde hace unos días personas comentan en redes sociales haber visto en Puerto Rico aviones parecidos a los que se utilizan en las populares películas protagonizadas por Tom Cruise, Top Gun y su secuela Maverick. Pero no se trata de nada relacionado a Hollywood, sino de unidades del Escuadrón 122 de la Guardia Nacional Aérea estadounidense, con sede en Luisiana, que están en la isla esta semana para llevar a cabo una serie de entrenamientos y maniobras como parte de la Operación “Noble Defender” del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD, en inglés), un comando compuesto por Estados Unidos y Canadá.

El teniente de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Christopher Little, confirmó a El Nuevo Día que, técnicamente, los ejercicios y maniobras comenzaron desde el proceso de transferencia de los aeronaves cazas McDonnell Douglas F-15C Eagle a Puerto Rico. No obstante, el oficial declinó entrar en detalles específicos sobre los ejercicios que se llevarán a cabo, su extensión y los participantes, pues no tiene la autorización para revelar dicha información en estos momentos.

Sin embargo, un comunicado de prensa difundido por la Oficina de Relaciones Públicas de la Región Continental de los Estados Unidos de NORAD (CONR-1), detalló que en los ejercicios participarán aviones de combate de la Fuerza Aérea y de la Marina de los Estados Unidos, al igual que un buque de la Marina no especificado.

El Escuadrón 122 cuenta con una larga y exitosa trayectoria en los distintos conflictos en los que Estados Unidos se ha visto envuelto. Establecida en el 1940 como un descendiente del Grupo de Observación 122, el escuadrón es uno de los 29 escuadrones de observación fundados por la Guardia Nacional del Ejército de los Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial.

Actualmente, el Escuadrón 122 opera desde la Estación Naval Conjunta de Reserva Nueva Orleans, en Luisiana, y operan el avión de superioridad aérea F-15C Eagle, uno de los cazas más exitosos de la llamada cuarta generación de aviones de combate. El escuadrón vio acción en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, el conflicto de Kosovo, e Irak y Afganistán.

“Esta operación proveerá a los aviones, pilotos y personal de apoyo asignado a NORAD la oportunidad de entrenar en el despliegue inmediato de un equipo ágil de combate (ACE, en inglés) que aporte la habilidad de contrarrestar ataques aéreos en el corredor sureño de los Estados Unidos continental”, explicó en el comunicado el teniente general de la Fuerza Aérea Kirk Pierce, de CONR-1.

El comunicado detalló que esta versión de la Operación Noble Defender tiene como encomienda poner a prueba la capacidad de NORAD de defender todas las “avenidas de ataque” contra los Estados Unidos y Canadá, al igual que mostrar la capacidad de integrarse con otras unidades para llevar a cabo una defensa conjunta. NORAD tiene la responsabilidad de detectar ataques aéreos y proteger los territorios de Canadá y Estados Unidos.

Además de simular ataques con misiles de crucero, CONR-1 lanzará ataques simulados con cazas y bombarderos desde diversos puntos de control y de alerta a lo largo de la costa del Golfo, junto con unidades preasignadas en la base Muñiz de la Guardia Nacional Aérea, además de integrar a la Marina para identificar y defender contra la amenaza de misiles de crucero.

“Nuestros cazas, plataformas de radar aéreos, comandos de control y mando y equipos de reabastecimiento aéreo de combustible tendrán la oportunidad de entrenar juntos, como operaríamos de recibir el llamado para repeler acciones agresivas y defender a América del Norte”, añadió el teniente general Pierce.

Además de los cazas F-15C Eagle, ciudadanos también han visto un avión de reabastecimiento de combustible aéreo KC-135 Stratotanker. Sin embargo, Little indicó que, en estos momentos, no hay planes de utilizar el KC-135 durante las maniobras.

La Operación Noble Defender comenzó en septiembre de 2020 con despliegues simulados en el Ártico y en el que participaron cazas F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon y CF-18, una variante canadiense del F/A-18 Hornet. También se realizaron ejercicios en enero, abril y octubre de 2021, y en marzo de 2022.