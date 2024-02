NoEsNormal: se hunde la calle San Agustín en Bayamón y residentes temen que ocurra una desgracia

Bayamón - Desde hace un tiempo, Carmen Pabón comenzó a percatarse de que la tierra en el patio de su residencia, ubicada en la calle San Agustín de la urbanización Los Dominicos , se desaparecía, pero no sabía cuál era la razón. Hoy, no tiene dudas: el terreno está cediendo.

“Llevo más de 45 años viviendo aquí, la tierra se me desaparecía y yo decía: ‘¿Qué es esto?’. Bueno, pues ahora sé. En toda esa parte de ahí, donde está esa palma (frente a mi residencia) he tenido que meter peñones porque la tierra ha cedido”, dijo Pabón a El Nuevo Día.

Sin embargo, su situación no es un caso aislado, pues vecinos de la urbanización -donde residen más de 300 familias- se expresaron preocupados, pues temen que el terreno continúe cediendo debido a un problema con una tubería que discurre a lo largo de la calle.

Al igual que Pabón, Lissette Ramos , otra residente de la calle San Agustín y quien escribió a la unidad de #NoEsNormal de El Nuevo Día al correo noesnormal@elnuevodia.com , se mostró preocupada por la situación. Denunció que hizo múltiples gestiones con las agencias del gobierno, pero no rindieron frutos.

“Se han puesto querellas en la AAA, pero si tú las haces por teléfono, te borran las querellas porque dicen: ‘Aquí no ha pasado nada. Aquí no hay nada’. ¿Cómo es posible que yo puse la querella hace como dos semanas y ellos dicen que no está pasando nada?”, cuestionó.