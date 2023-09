El proyecto de educación alternativa Nuestra Escuela inauguró hoy, martes, su primera iniciativa vocacional, Nuestra Moda, dirigida a la enseñanza del diseño de vestuario y alta costura a jóvenes en Caguas.

El programa, que tiene una duración de año y medio, impacta a 25 estudiantes. Durante este tiempo, los alumnos conocerán y practicarán destrezas básicas de costura y diseño de modas. Al final del curso, obtendrán un certificado básico vocacional, que podría funcionar como preámbulo para continuar estudios técnicos en el diseño de modas.

El currículo de Nuestra Moda comienza con una introducción a la costura, que enseña el funcionamiento de las máquinas de coser, las herramientas para realizar la costura básica y las dinámicas en los atelieres y talleres de costura.

“Aprenderán historia de la moda y habrá sesiones prácticas para realizar un vestido de corte básico y un pantalón desde un patrón prehecho”, explicó Kiara Ortiz, maestra de diseño de Nuestra Moda, quien dijo estar ilusionada por conectar con los estudiantes y encaminar sus carreras en el diseño de modas.

PUBLICIDAD

En los semestres subsiguientes, se ofrecerán cursos de diseño creativo, ilustración de moda, bocetos originales, creación de patrones propios, terminaciones, utilización de textiles y moda sostenible, entre otros. Mientras, en el último semestre, los estudiantes podrán implementar las destrezas aprendidas a través de la realización, en grupo, de sus propias colecciones. Al final del curso, tendrán un desfile de modas.

“Nuestra Moda es la primera de nuestras iniciativas vocacionales que nace del interés de la juventud. Escuchar a las y los estudiantes por más de 23 años nos ha permitido crear alternativas innovadoras y contextualizadas. Trabajamos día a día para seguir creando confianza en todos los sectores a favor de nuestros jóvenes. Son ellas y ellos quienes pueden marcar la diferencia en la construcción del Puerto Rico que todas y todos soñamos”, indicó Ana Yris Guzmán, presidenta de Nuestra Escuela.

El currículo de Nuestra Moda comienza con una introducción a la costura. (Suministrada)

Guzmán expresó también que, a partir del próximo año, se incorporarán cursos vocacionales gratuitos de tecnología, agronomía, turismo y construcción a la oferta de los planteles de Nuestra Escuela en Caguas y Loíza.

Nuestra Escuela Vocacional recibirá una asignación de $509,803, para el desarrollo del nuevo currículo, provenientes del programa gubernamental de Empleo Diestro, Vocacional y Práctico, que se proyecta que impacte a 325 estudiantes de 13 a 21 años y residentes en 17 municipios del noreste.

En ese sentido, el estudiante Carlos González Sanjurjo, quien comenzó a estudiar en Nuestra Escuela en 2020, expuso que le ha interesado el diseño de modas desde pequeño, cuando hacía dibujos de vestidos. El joven de 17 años, oriundo de Loíza, añadió que se ha cultivado una pasión por la moda, enfocándose en trajes de fantasía, vestidos de noche y nupciales.

PUBLICIDAD

“En Nuestra Escuela, hace poco tuve, por primera vez, la experiencia de que un dibujo mío se convirtiera en un patrón en papeles sobre un maniquí. Ese vestido está inspirado en una flor de loto, que crece en pantanos. Es un símbolo de que no importa lo adverso de tu entorno, como persona puedes florecer. Al ver el vestido en papel en el maniquí, fue como lo soñé, convertido en realidad. Eso me llegó al corazón. Siento que estudiar en Nuestra Moda me va a abrir muchas puertas. Nuestra Escuela ha estado conmigo paso a paso. No hay mejor educación que esta. Aquí, cada uno es una estrella y tú das todo por tu estrella. Yo sé que voy a ser diseñador de modas. Eso está en mí”, aseguró el estudiante.

En la inauguración de Nuestra Moda, estuvieron presentes diseñadores –como Elda Samano, Jocelyn Delgado, Joseph Da’Ponte y Octavio West–, quienes compartieron sus trabajos con los estudiantes. También, mostraron su apoyo al proyecto el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, y Caridad Pierluisi, en representación del gobernador Pedro Pierluisi.

Cynthia Beltrán, directora de innovación y desarrollo vocacional de Nuestra Escuela, adelantó que están en conversaciones con universidades y escuelas de diseño para establecer posibles alianzas.

“Contaremos con todos los recursos y todas las alianzas necesarias para que la excelencia que ya tiene Nuestra Escuela a nivel académico se sostenga con una gran calidad a nivel vocacional. Vamos a estar a la vanguardia para que los jóvenes que se gradúen de Nuestra Escuela Vocacional puedan competir con ventaja para cualquier universidad o instituto en que vayan a seguir estudios y, a nivel laboral, tengan los conocimientos para iniciar el desarrollo de sus carreras”, puntualizó Beltrán.

PUBLICIDAD