Desde que comenzó su carrera en medicina, hace 17 años, recién graduado del Colegio de Medicina Albert Einstein, en Nueva York, el doctor John Paul Sánchez supo que quería abogar por la salud de la creciente comunidad hispana en Estados Unidos.

Nacido y criado en el Bronx, de padres puertorriqueños, el especialista en medicina de emergencia ha ocupado, desde entonces, varias posiciones que le posibilitan remar en esa dirección.

Preside la organización Construyendo la Próxima Generación de Médicos Académicos (BNGAP, en inglés) y es director ejecutivo de la Asociación de Estudiantes de Medicina Latinos (LMSA, en inglés). Recientemente, fue seleccionado como el nuevo decano de la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe (UCC), en Bayamón. Desde ahí, quiere fomentar cambios importantes para asegurar la permanencia de los médicos recién graduados en el país, aunque vislumbra la posibilidad de que puedan hacer carrera tanto en la isla como en Estados Unidos.

“Quisiera que los estudiantes graduados que hacen investigación (en Estados Unidos) vengan para atrás a servir (a su país). También, pueden tener oportunidades de trabajo allá y acá, y combinarlas. Eso podría ser otra solución (a la fuga de médicos)”, planteó.

Ser bilingües, al dominar el español e inglés, puede ayudar a los médicos recién graduados a ser empleados con facilidad en Estados Unidos, especialmente, en áreas de alta concentración de población hispana, sostuvo.

“Sabemos que tenemos muchos hispanos (en Estados Unidos), casi el 20% de la población. Y los estudiantes de medicina que saben inglés y español pueden ayudar (a que haya más médicos bilingües)”, recalcó.

En su caso, contó, a pesar de sus raíces boricuas, hasta ahora, no se había planteado la posibilidad de establecer su práctica médica en la isla.

“No era una opción practicar medicina en Puerto Rico para mí, y quiero cambiar eso. Quiero que más (médicos) conozcan y vengan a practicar la medicina (en la isla)”, enfatizó, al destacar que su madre es natural de Moca y su padre, de Santa Isabel.

El también vicepresidente de la Oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión de la Universidad de Nuevo México resaltó que las cuatro escuelas de medicina que hay en Puerto Rico son las únicas en Estados Unidos que ofrecen una educación en inglés y español.

Agregó que, muchas veces, cuando médicos graduados de alguna de estas cuatro escuelas van a Estados Unidos a hacer alguna residencia de una especialidad o subespecialidad médica, enfrentan mucho discrimen.

“Son tratados diferente. Les preguntan si son ciudadanos de Estados Unidos, si hablan bien el inglés y si la educación aquí está acreditada”, expuso, al reiterar que las cuatro escuelas de medicina en la isla están debidamente acreditadas.

Solo ser bilingües, destacó, les da una ventaja a los médicos de Puerto Rico de poder ayudar a servir mejor a la comunidad hispana en Estados Unidos.

“Muchas veces, en Estados Unidos, vemos inequidades, y eso es un gran problema. Los latinos, muchas veces, tienen tasas altas de diabetes, hipertensión y enfermedades del corazón, pero no tienen médicos con quien hablar de todos los temas. Porque no solo es hablar de los síntomas, es también la dieta, la cultura, el apoyo familiar que tienen o no tienen”, expuso.

Por eso, cuando un hispano es atendido por un médico hispano que pueda entender su cultura e idioma, entre otras características, hay empatía y la relación médico-paciente se fortalece y facilita el cuidado, manifestó.

“No puedo imaginar un grupo más importante para servir y dar apoyo. No solo por ser puertorriqueño, pienso que ellos son la solución para mejorar el cuidado de nuestras familias y comunidades (en Estados Unidos), no solo de los puertorriqueños, sino de todos los hispanos”, reiteró.

Con agenda llena

Dentro de los cambios y programas que el galeno quisiera impulsar desde su nuevo cargo en la UCC, mencionó el ofrecimiento de asesoramiento profesional, así como el aumento de residencias y “fellowships”.

“Tengo, también, interés en ayudar a los estudiantes a no solo ser médicos, sino facultativos. Actualmente, solo el 7% de los médicos en Estados Unidos son latinos y solo el 6% son facultativos de medicina. Necesitamos más latinos”, indicó.

Agregó que la UCC tiene planes de abrir un campus en Estados Unidos, para ayudar a aumentar la cantidad de médicos bilingües.

En tanto, reiteró que, en Puerto Rico, hay que seguir trabajando en la revisión de salarios y tarifas a los médicos para que sean más equitativos a las que se ofrecen en Estados Unidos.

El doctor John Paul Sánchez junto a la doctora Waleska Crespo, presidenta de la UCC. (Vanessa Serra D’az)

Sánchez, quien ha publicado más de 75 artículos de medicina, es coeditor y editor de tres libros y también funge como editor asociado de MedEdPORTAL, una revista especializada en educación de la Asociación Americana de Escuelas de Medicina (AAMC, en inglés). Comentó que, aunque ha abordado varios temas, actualmente dedica su investigación a la educación médica.

La doctora Waleska Crespo, presidenta de la UCC, recordó que Sánchez sustituye al pediatra José Capriles, fallecido a principios de año.

“Sabemos que, con su amplia trayectoria con la comunidad latina en Estados Unidos, va a abrir oportunidades académicas y de liderazgo clínico. Es una persona muy conocida en el mundo académico de Estados Unidos y le va a dar más presencia a la UCC”, abundó, e informó que el doctor entrará oficialmente a su nueva función en la UCC en enero.