La designación del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero Díaz, para la secretaría del Departamento de Estado ha levantado múltiples objeciones entre las minorías legislativas que evaluarán su nominación durante el inicio de la nueva sesión en agosto.

Son las posiciones ocupadas por Marrero frente a la Aafaf, así como director la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (APP) las que más objeciones levantan sobre la figura de Marrero Díaz y su capacidad para asumir el cargo.

“Si alguien tenía duda de que la Junta de Control Fiscal vivía en Fortaleza, esto acaba de confirmarse”, señaló la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Lassén.

Por su parte, el portavoz alterno del MVC en el Senado, Rafael Bernabe, señaló que la nominación es muy “objetable”. Sostuvo que el país necesita en el cargo una persona que sea capaz de enfrentar las políticas de la Junta y que no esté amarrado a las políticas de privatización.

“Ha sido el director de Aafaf durante varias años y como parte de esa función lejos de enfrentar las políticas de la Junta de Control Fiscal se ha acomodado y ha ayudado a implementarlas”, señaló Bernabe.

El presidente de la Comisión de Gobierno en la Cámara , Jesús Manuel Ortiz, aseguró, sin embargo, que la nominación será evaluada con responsabilidad. “Le garantizaré al licenciado Marrero un proceso de evaluación justo y abierto”, expuso.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, no estuvo disponible para reaccionar, pero el portavoz de la Pava, Ángel Matos, expresó reparos con la figura de Marrero Díaz y dijo que el gobernador no ha hecho un trabajo “diligente” a la hora de buscar candidatos al puesto. “En cada posición que ha ocupado no hay logros ni resultados”, argumentó.

En el caso del presidente del Senado, José Luis Dalmau, éste indicó que la Comisión de Nombramientos evaluará su expediente y los resultados de sus ejecutorias, así como si tiene las credenciales para el cargo. Sostuvo que se trata de un funcionario accesible. “Al ser nombrado en receso entra con todo el derecho a ejercer sus funciones sin limitación alguna en lo que el Senado da su consentimiento o rechazo”, señaló.

Dijo que no fue “consultado” sobre la designación, pero sí personal de Fortaleza le informó el anuncio. "

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, María de Lourdes Santiago, sostuvo que en transacciones vitales para el país, como el contrato otorgado a LUMA para la transmisión y distribución de la electricidad, Marrero ha faltado a su deber de fiducia y ha actuado en contra del interés público. “Hasta ahora, ha sido deplorable su paso por distintos puestos gubernamentales. No hay razón para pensar que será distinto en la Secretaría de Estado”, dijo.

El también portavoz independentista en la Cámara, Denis Márquez, dijo que no se puede obviar la posición que asumió Marrero ante la aprobación de la Ley de Retiro Digno. “Anticipamos que, sometido su nombramiento a la consideración de la Asamblea Legislativa, el Partido Independentista Puertorriqueño le votará en contra”, anticipó.

Durante una comparecencia a la Legislatura, Marrero planteó que la medida era “antijurídica” porque chocaba con varias disposiciones de la Ley Promesa.

Marrero Días sí recibió el aval del portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, quien dijo que éste tiene una trayectoria probada. “Para aquellos que se preocupan por el bagaje político, más que por sus ejecutorias, él no tiene un bagaje político tradicional. Es joven y tiene la capacidad para manejar operaciones complicadas”, expresó.