Cientos de personas participan esta tarde de una marcha convocada por la Coalición Ecuménica de Puerto Rico, como expresión en contra de la entrada de la compañía LUMA Energy para operar el sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La actividad fue convocada para comenzar a las 4:00 p.m. en el Pabellón de la Paz del parque Luis Muñoz Rivera de San Juan, desde donde partirá hasta detenerse en el Capitolio y luego culminar en la Plaza Colón.

En los tres puntos llevarán a cabo actos de oración, según la convocatoria, “por una solución de consenso, a favor de un sistema eléctrico eficiente, por el bien de nuestro pueblo y futuras oraciones”.

El contrato de LUMA Energy está programado para comenzar a operar desde este martes, 1 de junio.

“Entendemos que es necesario que se dé un diálogo de país para que todos nos sentemos a la mesa de la fraternidad y llegar a un consenso de país por la revitalización de nuestro sistema eléctrico”, dijo el reverendo Heriberto Ortiz a El Nuevo Día, mientras los participantes se organizaban para comenzar la actividad.

Agregó que “el gobernador se ha aferrado al contrato, con todo lo que se ha señalado en contra del contrato, nos preocupa porque nos está moviendo a un callejón sin salida y cuando mueves a la gente a callejones sin salida... Lo que nosotros queremos evitar es que surja la violencia en alguno de los extremos”.

Al tiempo que indicó que la intención es que haya un espacio de diálogo entre las distintas posturas, Ortiz señaló que está “en contra del contrato. no creo que un contrato como ese debe prevalecer”.

“Es inconcebible que dentro de las llamadas APP, se supone que la compañía que venga aporte con sus inversiones. Aquí no hay nada de inversión y recibe $100 millones por administrar, dejando sin empleo a trabajadores que llevan 20, 30 años ahí. Vemos las cartas que han recibido. Eso nos estremece. ¿Con qué fundamento se están tomando decisiones que afectan a familias enteras?”, abundó el religioso.

En los pasados días, la Coalición Ecuménica se unió a otras denominaciones religiosas de Puerto Rico en una carta enviada al gobernador Pedro Pierluisi, expresando sus inquietudes en cuanto al contrato, por lo que pedían espacio para un “diálogo respetuoso”. Ortiz dijo que no han recibido contestación a la carta.

A esa solicitud se unieron la Fraternidad Pentecostal de Puerto Rico (FRAPE), el Concilio de Iglesias de Puerto Rico (CIPR) y la Fraternidad de Concilios y Entidades Evangélicas (FRACEEV) del sureste de Estados Unidos figuran entre los firmantes de la carta.

Las organizaciones religiosas, que agrupan a la totalidad de las iglesias cristianas en la isla, entienden que las objeciones al contrato de LUMA –que han sido expuestas por organizaciones como el Institute for Energy Economics and Financial Analysis, el Centro para la Nueva Economía y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, entre otras– merecen la más cuidadosa atención por el gobierno de Puerto Rico.

Dentro de sus inquietudes, destacaron que el contrato no compromete a LUMA a cumplir con la política energética del gobierno orientada hacia la ampliación de las fuentes de energías renovables; que LUMA no hace inversión, ya que toda la inversión saldrá de fondos públicos; y que el contrato no garantiza los derechos adquiridos de los trabajadores de la AEE ni tiene la obligación de hacer aportaciones al plan de retiro de los empleados.

“La Iglesia, como parte esencial de su vocación, tiene el deber de promover la paz, la justicia y la armonía en nuestra sociedad. Reconocemos que las diferencias de criterios sobre los asuntos de interés público son inherentes a la condición humana”, reza la carta.

“Es por ello que consideramos que las discrepancias y objeciones al contrato de LUMA deben ser trabajadas con profunda sensibilidad y apertura, anteponiendo siempre el interés público por encima de cualquier otro interés. Nuestro llamado, como líderes religiosos, es servir de puente de encuentro al diálogo ponderado y respetuoso que amerita este asunto de importancia capital para el país. Estamos convencidos de que la búsqueda de soluciones acertadas a este problema tiene que estar orientada hacia el bienestar social”, agregó.

A la convocatoria se integró la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y varias organizaciones, que han mantenido un campamento frente al Capitolio desde hace varios días, en protesta por el contrato con Luma Energy.

El presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, solicitó que los participantes asistieran con camisas blancas.

“Todos necesitamos fortaleza espiritual en este momento y qué mejor que todo un pueblo unido en oración por esta causa”, expresó Figueroa Jaramillo, a través de un vídeo publicado por la UTIER.

El líder sindical adelantó, además, que continuarán con los esfuerzos en contra del contrato después de esa fecha.

“Aquí la lucha continúa. No podemos resignarnos”, sostuvo.

“No nos vamos a quitar”, afirmó.