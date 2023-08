El lago Caonillas, en Utuado, podría convertirse en el hogar del árbol de Navidad solar más grande del mundo tan pronto como en 2024.

Para crear el icónico símbolo, se anclarán boyas equipadas con luces solares en el perímetro del lago, que naturalmente tiene la forma de un árbol de Navidad.

La instalación planificada para el lago Caonillas tendrá un área siete veces más grande que una instalación en la ciudad italiana de Gubbio, que ha ostentado el récord Guinness por más de 30 años.

Si Utuado arrebata ese récord Guinness a la ciudad italiana aumentaría el turismo y el interés mediático en la zona, lo que podría tener un gran impacto en la economía del municipio, indicó Sheila Ocasio, presidenta de la organización sin fines de lucro Árbol La Catalana, que lidera el proyecto.

“Este lugar en particular, Caonillas, Paso Palma, Mameyes Abajo, luego del huracán María (en 2017), perdió una vida económica que usted no tiene idea”, dijo Ocasio a El Nuevo Día.

Por lo tanto, señaló que el proyecto del árbol de Navidad solar representa una oportunidad para revitalizar los negocios que cerraron debido al huracán, así como para desarrollar nueva infraestructura, como kioscos y estacionamientos. Durante esta semana, Ocasio firmó un acuerdo con el rector de la Universidad de Puerto Rico en Utuado, Luis Tapia, para confirmar que la institución brindará educación y capacitación a los residentes interesados en establecer negocios en los alrededores del lago.

Sheila Ocasio, presidenta de la organización sin fines de lucro Árbol La Catalana, firma el acuerdo con Luis Tapia, rector de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Utuado. (Suministrada)

“No es tan solo poner unas boyas en el lago, es darles la oportunidad y las herramientas a los residentes de Utuado”, dijo Ocasio.

Otra prioridad de la presidenta es mitigar el impacto ambiental de la instalación, por lo que miembros de la organización están trabajando para seleccionar un tipo de luz –generada por energía solar– que no afecte a las aves nocturnas, mientras que los pescadores del grupo promueven el uso de un sistema de anclaje que no interrumpa la actividad pesquera en el lago.

Ocasio estimó que los estudios ambientales del lago costarán alrededor de $12,500 y la compra e instalación de luces añadirá otros $200,000. Actualmente, está en comunicación con varios posibles auspiciadores, pero no puede conseguir fondos hasta obtener el endoso necesario para llevar a cabo el proyecto.

Caonillas es un embalse que pertenece a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por lo que el proyecto requiere el respaldo de la corporación pública. Ocasio ya se reunió con el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, quien, según la presidenta, se mostró a favor del proyecto, pero aún no ha firmado el endoso.

Debido a la demora con el apoyo de la AEE, “lamentablemente sé que este año no vamos a poder encender (el árbol). Sin embargo, no podemos dejar perder el ‘boom’ que tiene esto”, recalcó.

El grupo espera realizar un pequeño simulacro en el lago esta Navidad, utilizando drones o kayaks antes de iluminar el árbol, para que brille con todo su esplendor, desde el 1 de noviembre de 2024 hasta el 31 de enero de 2025.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.