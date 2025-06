“Para nosotros es una realidad que vivimos todo el año. Que ocurra ahora, en junio, versus que ocurra en otra ocasión...nos resalta la necesidad de un mes para poder educar sobre la LGBTQ+ fobia. No se trata de la fiesta, es la educación que se brinda este mes” , expuso.

“En el primer piso hay cámaras de seguridad, así que se está verificando si se puede observar a la o las personas sospechosas”, agregó el director, quien prefirió no compartir imágenes de lo ocurrido, pues “retraumatiza” a la comunidad ya altamente “violentada”.

“Antes de opinar sobre un tema tan sensible, mire en su familia, en su trabajo, en su vecindario. Recuerde que Loíza somos todos. Que la insensibilidad y la falta de tolerancia y amor no nuble su razón... De verdad, algunos creen que me van a amilanar. Voy a servir a todos, así lo juré sobre la Biblia cuando juramenté como alcaldesa”, escribió Nazario, en respuesta a las reacciones, el pasado 23 de mayo.