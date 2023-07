“¡El pueblo consciente ni se rinde ni se vende!”, gritaron unos cien manifestantes que se reunieron frente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Líderes y miembros de más de 14 organizaciones ambientales del país participaron en “Una Sola Lucha” para entregar una lista de reclamaciones a la secretaria de la agencia, Anaís Rodríguez Vega. Las demandas abarcaban desde el manejo de los desperdicios sólidos hasta el trato hacia los animales, pidiendo transparencia y colaboración por parte del departamento.

“Queremos conocer el presupuesto de la agencia, con qué capacidad están operando, cómo están fiscalizando y cómo están manejando las querellas”, dijo Hernaliz Vázquez Torres, organizadora del Sierra Club de Puerto Rico. “Yo estoy aquí para fiscalizar a la agencia y para insistir en que el tema de la crisis climática es el tema más urgente y transversal que debemos estar atendiendo”.

Las pancartas de los manifestantes criticaron temas tan diversos como la construcción en las costas, la caza y la contaminación de las aguas, unidos todos por una frustración ante la aparente falta de urgencia de la DRNA para proteger el ambiente.

Pancarta con varios reclamos. (Alejandro Granadillo)

Para Jimmy Borrero Costas, portavoz del Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, el hecho de que el departamento permita la construcción de torres de comunicación y la deposición de cenizas de carbón es una injusticia hacia la comunidad. “Nos están destruyendo la patria”, dijo.

Por su parte, Vanessa Uriarte Centeno, directora ejecutiva de Amigxs del M.A.R., afirmó que la falta de una Ley de Costas en el país representa una amenaza para la seguridad de los habitantes de esas zonas. “Una definición (de zona marítimo-terrestre) creada por el comercio marítimo español en el siglo XIX no puede atender la realidad climática de las islas de Puerto Rico en el 2023″, expresó.

Otra práctica arcaica, según Sahir Pujols, de Vínculo Animal, es la venta de permisos de caza por parte del DRNA. Pujols recalcó que resulta contradictorio que estos permisos generen dinero para la agencia, mientras promueven la destrucción de los ecosistemas. “Esta es la agencia que vela por la defensa de los animales y su hábitat. Queremos exigirle que cumplan su función realmente. Estamos reclamando que desistan de apoyar este tipo de actividades que intentan eliminar a los animales”, dijo.

Presentar todas estas causas bajo el movimiento “Una Sola Lucha” fue estratégico, dijo Uriarte Centeno. Después de la fusión de la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales a la DRNA en 2017, “todas las agencias ambientales están bajo el mando de una sola cabeza. Así, todos los problemas tienen una misma raíz, y una misma solución”.

Líderes y miembros de más de 14 organizaciones ambientales del país participaron en “Una Sola Lucha”. (Alejandro Granadillo)

Al reunir a activistas de todas las edades y de todo el país, “Una Sola Lucha” espera que el DRNA reconozca que los reclamos no provienen solo de un puñado de ambientalistas sino de una comunidad fuerte, amplia, y diversa que representa a cientos de miles de ciudadanos.

Su optimismo tiene fundamentos. Solo este año, los activistas ambientales han logrado el cierre del zoológico Dr. Juan A. Rivero, en Mayagüez, y la demolición de una construcción sobre la cueva Las Golondrinas, en Aguadilla.

Aun así, Vázquez Torres señaló que la respuesta de la DRNA a la primera manifestación de “Una Sola Lucha” hace dos años fue decepcionante. “Hay reclamos que no fueron respondidos en aquel momento y faltaba información por proveernos”.

En esta ocasión, el Departamento tiene plazo hasta el viernes 14 de julio para responder. Si no proporcionan la información solicitada, “nosotros vamos a seguir protestando”, aseguró Borrero Costas. “No vamos a quitar nunca”.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.