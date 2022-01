Las organizaciones que integran el Comité PARE rechazaron hoy las expresiones del secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés, en las que anunció que, a partir de agosto, la agencia se proponía a implementar en el sistema de enseñanza público un “currículo de equidad y respeto entre los seres humanos” y no un currículo de perspectiva de género, como se había anticipado.

“Estamos muy claras de que los derechos humanos son indivisibles y que ningún ser humano debe ser sujeto de discrimen, pero hay que entender las raíces del discrimen por sexo y por género, así como hay que entender las causas de la violencia de género para poder erradicar de nuestra sociedad estos terribles males. Al hablar de estos temas y de derechos humanos hay que tener claro que no siempre se lograrán consensos y que el Estado tiene el deber de posicionarse del lado correcto de la historia”, dijo Vilma González de Coordinadora Paz para la Mujer.

A través de un comunicado de prensa, representantes de las cinco organizaciones hicieron un recuento de las gestiones que se han hecho hasta ahora a través del Comité PARE, creado por virtud de la orden ejecutiva firmada hace un año por el gobernador Pedro Pierluisi en la que declaró un estado de emergencia por violencia de género.

Vilmarie Rivera, directora de la Red de Albergues, indicó que el pasado jueves se reunieron con el subsecretario de Educación, Héctor J. Sánchez, y éste negó que existieran acuerdos con grupos externos al Departamento de Educación para alterar el nombre o contenido del currículo con perspectiva de género y aseguró que se actuaría conforme a la orden ejecutiva.

Durante esa reunión, precisamente, Educación solicitó el desembolso de $250,000 para comenzar los adiestramientos e implantación del currículo con perspectiva de género y los fondos fueron aprobados condicionados a que se cumpliera con la Orden Ejecutiva y las directrices de PARE. “Luego de las expresiones del nominado, nosotras revocamos nuestro consentimiento y solicitamos que se detenga el desembolso de los fondos hasta tanto se maneje y se corrija esta situación”, dijo la licenciada Amárilis Pagán Jiménez de Proyecto Matria.

La doctora Sonia Flores Cortés de la Fundación Alas a la Mujer y a cargo del subcomité de Educación, organismo a cargo de diseñar el currículo para la educación con perspectiva de género, indicó que le presentaron a Educación un plan que fue acogido. “Las expresiones del licenciado Ramos no solo son contrarias a los expresado por el subsecretario en la reunión de PARE, sino que además van en contra de los acuerdos trabajados hasta el momento”, explicó Flores Cortés.

Ramos Parés alegó hoy, durante su vista de confirmación en el Senado, que el Comité PARE presentó unas “recomendaciones” respecto al currículo, las cuales “básicamente” establecían que la adopción del currículo fomentara el pensamiento crítico entre el estudiantado, “pero no hay información o definiciones más claras en torno al currículo”.

“Para nuestras organizaciones el tema de perspectiva de género es central al trabajo que hacemos en PARE y estaremos trabajando para lograr esta educación que por tanto tiempo ha sido postergada por funcionarios del DE que flaquean frente a la presión del sector conservador”, concluyó Romelinda Grullón del Centro para la Mujer Dominicana.

Durante la vista trascendió que el titular accedió a que no se utilizaría el concepto perspectiva de género, que no se hablaría de identidades de género y que ya no se le llamaría currículo de perspectiva de género, sino que se le denominaría, como currículo de equidad y respeto entre los seres humanos.

Abordado por los legisladores, Ramos Parés alegó “que el nombre no hace la cosa”.