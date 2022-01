El currículo que el Departamento de Educación se propone implementar en el sistema de enseñanza público para atender el tema de perspectiva de género se llamará ahora “Currículo de equidad y respeto entre los seres humanos”, contrario a la que se había anticipado, confirmó hoy el secretario interino de la agencia, Eliezer Ramos Parés.

“La política pública, a raíz de todas las conversaciones que hemos tenido con todos los sectores, en efecto, llevan a que la referencia que vamos a estar haciendo, va dirigida a eso (a que se llame currículo de equidad y respeto entre los seres humanos)”, admitió el titular a preguntas de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueña (PIP), María de Lourdes Santiago.

“Vamos a estar utilizando otros términos a la hora de referirnos a la política pública”, añadió.

Durante el intercambio, Santiago hizo referencia a un video publicado hace unos días por la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, en el que consignó ocho “compromisos” que Ramos Parés había asumido sobre el tema.

“Me parece muy preocupante que un jefe de agencia sostenga, con una funcionaria electa, reuniones bilaterales y llegue a compromisos que me parece, contradicen la orden ejecutiva sobre emergencia de violencia de género y lo que se le ha transmitido al país sobre el currículo de perspectiva de género”, señaló Santiago durante su turno de preguntas en la vista que enfrenta el nominado para su confirmación.

El 24 de enero del 2021, el gobernador Pedro Pierluisi decretó un estado de emergencia por violencia machista y estableció, como parte del mandato, la implementación de un currículo de perspectiva de género en el sistema de enseñanza público.

Según la publicación, dijo Santiago, Ramos Parés accedió a que no se utilizaría el concepto perspectiva de género, que no se hablaría de identidades de género y que el currículo ya no se llamaría currículo de perspectiva de género, sino que se le denominaría, como currículo de equidad y respeto entre los seres humanos. El funcionario no negó ninguno de estos acuerdos.

“Dentro de la política pública lo que vamos a estar hablando es de respeto, de equidad, de tolerancia, de lo que es el discrimen, independiente al sexo, a las creencias religiosas y al tema del ideal político”, señaló el titular.

A pesar de que el ser abordado por le legisladora del PIP, Ramos Parés sostuvo que el tema tiene una relevancia en la agencia, sobre todo por la dinámica social y la oportunidad que tienen las escuelas en modificar conductas sociales, el funcionario no hizo ni una sola referencia al tema en su ponencia que contaba con 46 páginas.

La semana pasada la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, había anticipado que durante este semestre escolar el comité PARE, en conjunto con el Departamento de Educación, podría iniciar una campaña informativa sobre lo que será la implementación en el sistema de enseñanza público del currículo.

Pierluisi, por su parte, ha dicho que el proceso de revisión y diseño del nuevo currículo deberá estar culminado y listo para comenzar a utilizarse a partir de agosto de 2020. En noviembre pasado, el mandatario también se limitó a emplear el término de perspectiva de género durante el programa especial “Pierluisi frente al pueblo”, de Telemundo.

“Lo que yo le he pedido al secretario y a su equipo de trabajo es que incorporemos en el currículo la enseñanza de valores, pero, particularmente, promover el respeto y la equidad en el trato de todos los estudiantes, de todas las personas. Que tampoco se discrimine por orientación sexual”, mencionó en ese momento.

Asimismo, ha asegurado que los temas se incorporarán “con mucha transparencia”, ya que los padres tienen “todo el derecho de saber qué se le va a enseñar a sus hijos”.