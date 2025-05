En esta ocasión, el NEPR afirmó que la reciente orden administrativa que el Departamento de Energía federal (DOE, en inglés) emitió para expandir la capacidad de generación eléctrica hasta mediados de agosto no contempla –y hasta impide– conversiones de combustible, y que la directriz del secretario Chris Wright no solapa la jurisdicción del organismo regulador a nivel estatal.

El NEPR, como parte de su orden , concedió a Genera PR 10 días para mostrar causa de por qué no debería ser multado “por intentar proceder con conversiones de combustible no autorizadas y por malinterpretar el alcance de la Orden 202-25-1 del DOE para circunvalar los requerimientos regulatorios”.

Para el NEPR, “la orden (del DOE) claramente desautoriza cualquier conversión de combustible durante este período de emergencia, al indicar que ‘la mayoría de la flota de generación convencional requiere mantenimiento urgente e iniciativas de conversión de combustible que actualmente no se pueden implantar eficientemente, ya que sacar de servicio las unidades para estas actividades probablemente causaría impactos negativos a la confiabilidad del sistema’” .

Las gasificaciones propuestas por el operador privado hubieran abarcado las cuatro unidades de la estación de Mayagüez, así como las dos unidades en operación en Cambalache que, en conjunto, totalizan cerca de 380 megavatios (MW). Más temprano en mayo, el NEPR había frenado el cambio de combustible que Genera PR notificó que iniciaría en tres unidades de emergencia de la central Palo Seco , que aportan otros 80 MW, señalando que la empresa no ha justificado plenamente los beneficios económicos de la conversión.

En el caso de los llamados “Mobile Pacs” de Palo Seco, Genera PR ha argumentado que el cambio no requiere mayores ajustes de infraestructura, puesto que las unidades vienen equipadas para funcionar tanto con diésel como con gas natural. Las plantas en Cambalache y Mayagüez también usan diésel, pero, en su caso, la gasificación precisa trabajos de mayor escala.

“La orden del DOE”, expuso el NEPR, “autoriza el despacho de emergencia de unidades generatrices específicas para mantener la confiabilidad del sistema en Puerto Rico durante la presente crisis energética. Sin embargo, esta orden no autoriza actividades de conversión de combustible, ni libera a ninguna entidad de cumplir con requerimientos regulatorios locales” .

Según la resolución, la afirmación de que el decreto del DOE abre camino a cambios de combustible no permitidos por el regulador “constituye un desafío directo a la autoridad y órdenes del NEPR”.

Desde el año pasado, Genera PR ha propuesto las conversiones en Palo Seco, Cambalache y Mayagüez, sin que el NEPR haya expedido autorizaciones definitivas, en parte, debido a la preocupación de que las modificaciones pudieran redundar en un monopolio del mercado de gas natural de New Fortress Energy (NFE), la matriz del operador de la flota. Genera PR ha rechazado esa interpretación, señalando que, entre mayo de 2024 y abril de 2025, NFE suministró menos gas natural a la flota que Naturgy , el suplidor de las centrales Costa Sur y EcoEléctrica.

“Nosotros tenemos conversiones a gas en Mayagüez, en Cambalache y Palo Seco; tenemos las reparaciones en la unidad #1 de Cambalache, que no se ha reparado por años y queremos que se repare. Es parte de lo que tenemos que atender y, por eso, dije que (el NEPR) no se debe meter en cómo se reparan o no se reparan máquinas” dijo Colón entonces.