Un día después del azote del huracán Fiona, Puerto Rico vivía el lunes la dura resaca del fenómeno con aguaceros que no paraban, decenas de comunidades inundadas, cientos de personas rescatadas en sus casas y alcaldes y otros funcionarios intentando, entre los operativos de emergencia aún en marcha, hacer los primeros acopios de los daños y contemplando, como a una altísima montaña que fuera necesario escalar, la larga recuperación que, una vez más, toca emprender.

La isla era el lunes, según revelaron las primeras fotos aéreas del desastre, una enorme ciénaga, con vastas regiones cubiertas por las turbias aguas que dejaron las casi treinta pulgadas de lluvia caídas, incontables carreteras intransitables, casas inundadas y cientos de personas, aturdidas por el fenómeno y por la falta de sueño, allegándose a refugios y recibiendo asistencia gubernamental y comunitaria. La mayoría de la isla, igual, seguía oscuras y sin servicios de agua potable.

“Los daños a la infraestructura, a los cascos urbanos y las residencias han sido catastróficos”, dijo el gobernador Pedro Pierluisi, quien recibió una llamada del presidente estadounidense, Joe Biden, para asegurarle que la isla contará con la asistencia del gobierno federal.

Fiona azotó la isla durante el domingo, dos días antes del quinto aniversario de María, el huracán más destructivo en la historia de Puerto Rico, que se conmemora hoy. Así, una fecha que se esperaba con cierta aprensión, por los muchos recuerdos malos que todavía genera el 20 de septiembre de 2017, encontró al país de nuevo en modo de emergencia, haciendo frente a los efectos de otro fenómeno que, si bien no se acerca en potencia a María, provocó daños que aunque no han sido estimados se espera también que sean multimillonarios.

Desde Maunabo, en el este, hasta Mayagüez y Hormigueros en el oeste, pasando por todos los pueblos de la costa sur, hasta Utuado y Comerío, en la montaña, surgían incontables relatos de comunidades incomunicadas, inundaciones y personas rescatadas de sus viviendas.

Cuatro personas habían muerto hasta la tarde de como consecuencia directa o indirecta de Fiona: un hombre fue arrastrado por un río en Comerío, otro falleció cuando explotó la planta eléctrica que instalaba en Arecibo y dos fallecieron por causas naturales en refugios.

Al momento de redactar esta historia, no había una cifra definitiva de rescates.

Pero temprano en la tarde la Guardia Nacional debía haber rescatado a poco más de 1,000 personas, una cifra notable de por sí, pero que no incluye los rescates hechos por municipios o por personas individuales. El Departamento de la Vivienda indicó que el lunes en la tarde había 1,703 personas en 103 de los 122 refugios abiertos en toda la isla.

Imagen de las inundaciones ocurridas en Salinas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Rescate de madrugada en Salinas

La Guardia Nacional y la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal (OMME) de Salinas rescataron en la madrugada de ayer a cientos de personas en las comunidades Playa, Playita, Villa Esperanza, Las Ochenta, Las Trinitarias y Coquí, que se inundaron repentinamente durante la madrugada. La alcaldesa, Karilyn Bonilla, indicó que hasta las 11:00 a.m. de ayer, 287 personas estaban refugiadas en la escuela Carlos Colón Burgos, pero el número ascendió a 400 más temprano.

Entre los refugiados estaba Betzaida Ortiz, del barrio Playa, quien fue rescatada de su casa durante la madrugada. La mujer de 46 años relató que se acostó a dormir junto a su esposo, hasta que a las 12:30 a.m., se despertó sin saber por qué y al poner los pisos en el suelo se percató de que su casa estaba completamente inundada, a un nivel tal que el agua le llegó a los tobillos.

“Nos levantamos, cogimos las cosas y, cuando salimos, nuestros carros también estaban llenos de agua... perdimos todo”, lamentó la mujer, que logró salir de su residencia con la ayuda de la Guardia Nacional y la OMME.

“Ha sido una cosa traumatizante, porque si no me levantaba en ese momento, a lo mejor me levantaba llena de agua”, expresó. “Cuando llamé a mi hermana, me dijo que hacía cinco minutos había orado por mí, por lo que yo pienso que las oraciones de mi hermana me levantaron”.

Para Ortiz, perderlo todo por el huracán es comenzar de cero, literalmente, ya que hace tan solo año y medio que regresó a Puerto Rico desde Pensilvania. Además de sus vehículos, compró enseres y muebles, que hoy son escombros.

“No sé ni cómo sentirme porque es algo inexplicable. Perdiste todo, ¿y qué pasa con nosotros ahora?”, se preguntó.

Aunque Ortiz asegura estar tranquila, consideró que el ayuntamiento y el gobierno estatal no estaban preparados adecuadamente para recibir a cientos de personas, especialmente ancianos y menores de edad. De hecho, este medio presenció el momento en que funcionarios del Departamento de la Familia separaron a tres niñas de su cuidadora de crianza, alegadamente por su seguridad.

“Hay que asegurarse de que, antes de que rescaten a las personas, los refugios estén listos. Ahora mismo los baños no se pueden usar. Tienen que bregar esas cosas porque no es fácil”, señaló Ortiz.

Luis Daniel Cruz Negrón, de 47 años, también llegó al refugio tras ser rescatado por la Guardia Nacional. Vive solo y el agua acaparó su residencia localizada en el barrio San Felipe, que está ubicada entre Guayama y Salinas. “Lo que traje (al refugio) fue una sábana, un perfume y dos medicamentos”, describió. “Lo que estoy esperando es que deje de llover para irme para mi casa... esperaba viento nada más, pero llovió muy intenso”, manifestó.

Una situación similar vivió Minerva Monge, de 70 años, quien junto a su esposo también fue rescatada por los oficiales de la Guardia Nacional en la madrugada, ya que el agua llegaba a sus rodillas. En 20 minutos, aseveró, estaba siendo transportada al refugio abordo de un camión de la Guardia Nacional, pero su mascota se quedó, lamentó.

La alcaldesa Bonilla estimó que cerca de 2,000 residencias fueron afectadas por las inundaciones. Aseguró que la tarea de llegar a las personas que quedaron atrapadas no fue fácil, pues el río Nigua salió de su cauce y la marejada ciclónica arrastró el agua hasta las residencias en algunas comunidades.

Mientras algunas personas recurrieron a las redes sociales para solicitar un rescate, otras lanzaron luces de bengala, con el objetivo que de las autoridades les divisaran. “Tuvimos que hacer un operativo titánico para rescatar a personas que estaban en áreas completamente inundadas. Refugiados nos comentan que llevan 60 años viviendo en algunas comunidades y nunca había sucedido un evento de esta magnitud”, contó la ejecutiva municipal.

Bonilla, quien también dirigió anteriormente el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), indicó que el huracán Fiona es una de las experiencias más duras que le ha correspondido manejar. Por su parte, Carlos Reyes, director de la zona de Guayama del NMEAD, indicó que Salinas es uno de los municipios con más refugiados en el sureste del país. En Santa Isabel, por ejemplo, el número apenas asciende a 73 y en Guayama a 48. En ambos municipios la situación que se repite son las calles obstruidas por árboles y escombros.

Una enorme piedra cayó sobre un camino del sector León, en el barrio Lizas de Maunabo. (Alex Figueroa Cancel)

Cae un puente en Maunabo

En Maunabo, un puente del barrio Matuya colapsó por completo, dejando a 17 familias sin forma de poder salir, incluyendo adultos mayores que en ocasiones necesitan asistencia médica. “El río subió bastante alto, se tapó y socavó totalmente”, relató Tomás Rodríguez a El Nuevo Día, parado sobre lo que quedó del puente.

El alcalde de Maunabo, Ángel Lafuente Amaro, se mostró sorprendido por la destrucción, pues había recibido informes de que uno de los extremos había colapsado parcialmente, pero no que el otro lado había desaparecido. “Estas familias quedaron incomunicadas totalmente”, recalcó. “No tienen otra forma de salir”.

Lafuente Amaro espera que después de llevar al gobernador a ver el puente destruido, reciba ayuda para reconstruirlo. “Nos preocupa que tenemos personas de la comunidad que son mayores”, apuntó. “Pero, al enterarnos que son 17 familias incomunicadas, esta es una prioridad para nuestra administración”.

Mientras, personal del Municipio de Maunabo tuvo que movilizarse desde temprano para ayudar a una familia en el sector Liza del barrio León, donde una joven de 25 años encamada no podía salir para recibir el tratamiento de diálisis que necesita semanalmente en el Centro Médico de Río Piedras.

Una inmensa roca se desprendió y obstaculizó la calle angosta que es el único acceso a las viviendas del sector. “No podemos salir porque el camino está malo”, manifestó Iris Acevedo Martínez, madre de la joven de 25 años que hace 12 años recibe el tratamiento de diálisis. Agregó que, al menos, la doctora que atiende a su hija le dijo que podían llevarla este martes.

Un puente colapsó en el barrio Matuya de Maunabo, dejando a 17 familias aisladas. (Alex Figueroa Cancel)

Otra emergencia que surgió en este municipio, según el alcalde, fue la necesidad de mover residentes de la Égida de la Asociación de la Policía de Maunabo debido a que se averío el generador que mantenía funcionando el bombeo de agua potable a la instalación.

Ante esta situación, Lafuente Amaro ordenó abrir un segundo refugio para mover a sobre 100 residentes de la égida.

Luis Santiago, quien trabaja en la administración de la Égida, indicó que “el generador tumbó y cuando lo verificaron la masa se había quemado. “Se dañó por completo y nos quedamos sin energía eléctrica”, manifestó el hombre.

“La electricidad bombea el agua y al no tener corriente, no sube a los pisos el agua. Nos comunicamos con el alcalde y nos facilitó el transporte para los residentes que se quieran ir a un refugio”, abundó. “Los que no, se fueron con un familiar”.

Los 120 residentes de la égida son de 60 años o más. No tiene personas encamadas, sino que se tratan de residencias de vida independiente.

/

Cientos damnificados en Guánica

En Guánica, el alcalde Ismael “Titi” Rodríguez, estimó que cientos de hogares resultaron con daños. “No tenemos el número exacto. Estamos esperando a que se normalice esto. Ya tenemos un equipo listo para ir comunidad por comunidad para hacer el censo de daños, pero, según las llamadas que se reportaron a Manejo de Emergencias, lo que hemos visto en las redes sociales y personalmente, serían cientos y cientos de viviendas las que perdieron sus techos”, expresó el ejecutivo municipal.

Mientras, indicó que el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del municipio estaba a oscuras desde la madrugada, luego que el generador eléctrico que mantenía energizada la instalación saliera de funcionamiento debido a las intensas lluvias. “Me comuniqué con LUMA y nos expresaron que van a darle prioridad al área del hospital tan pronto el tiempo se los permita”, dijo.

Rodríguez dijo que hizo gestiones directamente con el secretario de Salud, Carlos Mellado, así como con la Guardia Nacional, para que le suplieran un generador. Pero en ambas instancias le solicitaron que completara una serie de documentos, proceso que, señaló, retrasaba aún más la recuperación del servicio.

Al momento de la entrevista, agregó, no había ningún paciente en la institución médica. El alcalde indicó que tuvieron que transportar hasta el Hospital de Yauco a una persona que necesitaba recibir terapia respiratoria.

Inundación en la carretera PR-343 en Hormigueros, entre las áreas de Valle Hermoso y Buenaventura. (Jorge Ramirez Portela)

Desalojos en Hormigueros

En Hormigueros, las inundaciones obligaron a desalojar a 153 residentes de la urbanización Valle Hermoso Abajo, que se inunda desde el paso del huracán Eloísa en el 1975. “Se ha inundado unas siete, ocho veces. De hecho, yo vivo aquí. Mi casa está en la calle Almendro y entraron unos cuatro pies dentro de nuestra casa”, dijo el alcalde Pedro Juan García Figueroa.

En Mayagüez, Fiona también provocó grandes daños, incluyendo el desbordamiento del río Grande en Añasco, el cual puso en peligro a residentes de las comunidades de El Maní, Santa Rosa de Lima y Jardines del Caribe, indicó el alcalde interino de Mayagüez, Jorge Ramos.

Aledaño al río, se rescataron a cinco personas en conjunto a personal de la Guardia Nacional. Fue durante ese rescate que se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 informando que, en la carretera PR-2, varias personas estaban atrapadas dentro de un vehículo, incluyendo a menores y mascotas. “Entonces, la Guardia Nacional hizo el segundo efectivo donde rescataron también a unas personas dentro (del carro) que había unos menores y unas mascotas”, relató.

Durante la conversación con este medio, el alcalde especificó que su equipo municipal estaba “rescatando una persona encamada en el área de la urbanización Buenaventura”. Por otro lado, ya unas 50 personas estaban albergadas en la escuela superior Eugenio María de Hostos, pero Ramos previó que el número aumentará durante el día.