“Aquí es que yo vengo a fortalecerme... Vengo de un hogar cristiano, pero no estaba tan aferrado a la palabra del Padre, porque yo hacía de todo por ahí, pero cuando me pasó esto (la desaparición del niño) entonces yo dije: ‘no, no, no, esto va a ser para Dios glorificarse. Voy a buscar más de Él’. Y, aquí estamos buscando de Cristo”, acotó quien se unió a otros feligreses en oración para pedir por el pronto esclarecimiento de uno de los casos de desaparición que más ha conmovido a los puertorriqueños.