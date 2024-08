Para septiembre la rehabilitación total del Centro Judicial de San Juan

A preguntas de este medio y ante la realidad de que las labores de recuperación se han extendido por más tiempo de lo estimado, Steidel Figueroa aseguró que se han tomado todas las medidas cautelareas para evitar cancelaciones y retrasos. “Nuestros esfuerzos han estado dirigidos para que el calendario judicial no no se afecte. De hecho, en las últimas semanas no hemos recibido ningún tipo de planteamiento y le hemos dicho a los jueces que los casos deben pautarse para las 9:00 a.m., como si estuviesen en San Juan”, mencionó.