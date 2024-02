Paro en Centro Médico depende de reunión entre la Junta de Supervisión Fiscal y la Unión General de Trabajadores

“Nos indicaron que Arnaldo Cruz, (director de Investigación y Política Pública) de la Junta, nos está citando para las 5:00 p.m. en el Departamento del Trabajo para hacernos una presentación de la decisión final que tienen. No sabemos lo que tienen” , informó el presidente de la UGT, Edwin Méndez , en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

“Hasta que no tengamos esa reunión, no vamos a estar haciendo expresiones de cuándo vamos a estar saliendo en paro porque a ellos todavía les queda el día de hoy (jueves)” , añadió, además.

De acuerdo con el líder sindical, la JSF no adelantó ningún detalle sobre su determinación más allá que estarían explicándola por medio de una presentación.

“Yo entiendo que, para un sí o un no, no hace falta una presentación muy elaborada, pero vamos a ver. Esperemos que sea favorable y, si no es favorable, entonces a nosotros nos tocara decidir qué es lo que vamos a hacer”, expresó Méndez.