Con la orden ejecutiva que elimina las restricciones para atender el COVID-19 y que comienza hoy, lunes, se dejan sin efecto las limitaciones de capacidad en todas las embarcaciones que salen desde Ceiba hasta Vieques y Culebra, pero todos los pasajeros continuarán usando mascarillas, indicó el director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Jorge Droz.

“Nosotros las capacidades las aumentamos en las embarcaciones. Con eso no hay ningún problema. Lo que sí es que las mascarillas son un requisito porque nosotros somos como el tren (urbano) y la AMA (Autoridad Metropolitana de Autobuses), que el CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) nos requiere (el uso de mascarillas) hasta septiembre”, dijo Droz en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Ante la posibilidad de que haya un pasajero que se rehúse a usar la mascarilla, Droz indicó que ese persona “lamentablemente no puede abordar las embarcaciones de nosotros porque nosotros nos regimos por la orden del CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y son unas restricciones”.

“No es algo que yo quiera imponer, sino que me lo imponen a mí”, insistió.

El gobernador Pedro Pierluisi emitió el jueves una orden ejecutiva que delega en el secretario de Salud, Carlos Mellado, las recomendaciones para protegerse contra el COVID-19, por ende, eliminó los decretos con directrices especiales o específicas para atender la epidemia. El decreto anulado incluía el uso compulsorio de mascarillas. Ahora, solo deberán usar mascarillas las personas no vacunadas contra el virus.

La nueva directriz del primer ejecutivo, entró en vigor hoy, lunes, 5 de julio. Pese que se eliminan las restricciones mediante decreto, el gobernador dejó intacta la orden ejecutiva (OE 2020-20) que declara un estado de emergencia “hasta tanto el secretario de Salud determine que la pandemia está controlada o extinguida”.

También Pierluisi optó por mantener en vigor la orden ejecutiva (OE 2020-037) que exige prueba de vacunación o una prueba negativa del COVID-19 a todo pasajero que arribe a la isla.

Residentes tienen prioridad

Pese a que no hay restricciones en la capacidad de las naves, Droz aclaró que la ATM da prioridad a los residentes de Vieques y Culebra.

“Siempre y cuando tenga espacios disponibles para residentes de Vieques y Culebra. Pero si no, no. No es todo el que llegue. Por decirle un ejemplo, son 100 (espacios) y me llegan 90 turistas, yo no voy a dejar 40 o 90 culebrenses afuera”, explicó.

El alcalde de Vieques, José A. “Junito” Corcino Acevedo, dijo a este medio que solicitó a la ATM, y se le concedió, que solo se vendieran en la plataforma digital 50 boletos diarios para turistas sean nacionales o internacionales. Otros 25 boletos -para turistas- son vendidos en la boletería.

El alcalde de Culebra, Edilberto Romero, no estuvo disponible para entrevista.

El viernes pasado, la ATM estrenó un nuevo portal www.puertoricoferry.com para la venta de boletos para ambas islas municipio y para la ruta de Cataño a San Juan.

“Hasta ahora, está funcionando bien. Sí tenemos unos issues como todo lo nuevo. Quizás de traducción”, dijo Droz.

No hay acarreo de carga para turistas nacionales e internacionales

Por ende, la restricción en venta de boletos para turistas continúa vigente pese a la orden ejecutiva del gobernador.

Además, Droz indicó que las naves de carga de la ATM son exclusivamente para el uso de los residentes de Vieques y de Culebra.

“Todavía no hemos abierto al público en general porque los mismos alcaldes no quieren. Estoy esperando que los alcaldes me digan”, afirmó el director ejecutivo de la ATM.

La época alta de turistas viajando a Vieques y a Culebra es julio.

“No debemos tener problemas. Si se fija, no hemos tenido ningún problema”, afirmó Droz.

Droz indicó que, al momento, tienen en funciones las naves Mr. Mason, Julia Leigh y la barcaza Marilin S. De la ATM, solo está en servicio la embarcación El Isleño porque Cayo Blanco salió a recibir mantenimiento en seco. También la embarcación Santa María partió a Saint Thomas hace una semana para recibir mantenimiento.

Las naves traídas por HMS Ferries, la empresa a cargo de la operación y el mantenimiento mediante una alianza público privada, Lady Eve, Summer Wind y Breeze Point también están en funciones.

Mientras que Isla Bonita y Cayo Largo están en Tampa en mantenimiento y regresan en noviembre, según ha anticipado Droz.