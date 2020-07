La desinformación, la poca o ninguna homogeneidad en el proceso y la sobreconfianza eran la norma este miércoles entre los pasajeros que arribaban al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, durante el primer día en que se estrena el nuevo protocolo del gobierno con medidas más estrictas para combatir el COVID-19 y evitar su propagación.

Una larga fila se observaba en el terminal C del aeropuerto adonde llegaban los viajeros con su equipaje para ser entrevistados por un oficial de la Guardia Nacional. El proceso era bastante rápido, según observó El Nuevo Día y manifestaron los viajeros entrevistados que, en su mayoría, desconocían los pormenores del nuevo protocolo establecido en una orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garced e incumplían con la directriz de traer consigo una prueba molecular del COVID-19 realizada a menos de 72 horas de llegar a la isla.

“Me pidieron una prueba, si la tenía. Si no le tenía, te la tienes que hacer y estar en cuarentena”, relató Salas, residente en el estado de Orlando.

PUBLICIDAD

El hombre, que venía a quedarse con sus padres en Utuado, dijo que no tenía la prueba molecular porque es “difícil conseguirla en tan poco tiempo y menos en Orlando” para así cumplir con el requerimiento del gobierno de Puerto Rico para que sea realizada 72 horas antes de llegar a la isla.

Aseguró que se haría la prueba y guardaría la cuarentena. Un compromiso que también hacía cada uno de los viajeros que no tenía la prueba molecular. Pero, según observó El Nuevo Día, tan pronto los viajeros salían del terminal eran recibidos por sus familiares. Además, había pasajeros que no guardaban distanciamiento social alguno y otros que la mascarilla la usaban por intervalos o sin cubrirse la nariz.

Cecilia Hernández, quien se quedaría en Aguas Buenas con sus familiares, dijo que “nadie” le dejó saber que debía llenar un formulario del viajero y pensaba que al llegar al aeropuerto se le haría una prueba para detectar el virus.

“A mí no me explicaron nada. Voy directo a un sitio en Gurabo a hacerme la prueba para ser responsable con mi familia. En la casa donde voy a estar hay incluso niños pequeños. No me la hice en Estados Unidos porque se tardan 5 a 8 días en darle los resultados a uno”, afirmó.

“La información que teníamos allá (en Orlando) era que íbamos a llegar y nos hacían la prueba. Aquí de todas maneras yo tengo una segunda opción que ahora se convierte en mi primera: ir a hacerme la prueba”, agregó.

PUBLICIDAD

Pero el secretario de Salud, Lorenzo González, quien apareció en el aeropuerto para ver, de primera mano, la puesta en vigor de las nuevas medidas aclaró que las pruebas, a partir de hoy, están reservadas para personas que arrojen temperaturas altas u otros síntomas.

“Eso no es una oferta. Eso es únicamente para aquellas personas que dé positivo en síntomas o temperatura. Eso se acabó en Puerto Rico. Tienes dos opciones: vienes con la prueba hecha o vas a cuarentena”, sostuvo.

Reiteró que pese a que el gobierno pretende ser más estricto, la prevención de nuevos contagios con el COVID-19 descansa en la responsabilidad social.

“Nos compete educar a la posibilidad. ¿Dónde está la responsabilidad social también? No es tan solo responsabilidad del gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Salud y la gobernadora de Puerto Rico”, sostuvo.

También González reconoció el embudo que ahora enfrentará el gobierno con la llegada de miles de pasajeros que no traen su prueba molecular y optan por realizarla en Puerto Rico, pese a que los reactivos son escasos. Sostuvo que el gobierno hace gestiones para lidiar con esta situación. González reiteró su llamada que la gente se abstenga de visitar la isla en este momento.

“Se le está diciendo a la población, si no tienes la prueba de 72 horas negativa, vas a venir a cuarentena. No presumas que vas a recibir una prueba e 2, 3 a 4 días. Mejor no vengas a Puerto Rico si no tienes una prueba negativa”, sentenció.

De inmediato, recordó los brotes de contagio con el COVID-19 que se han producido en varios pueblos como Camuy.

PUBLICIDAD

“Así que se le está diciendo al país y al puertorriqueño ‘no reciban a ningún viajero, no te atrevas a recibir ningún viajero que no tenga la garantía de que no tiene la condición’”, sostuvo.

Muestreo aleatorio

Además, González reveló que el muestreo de pasajeros en el aeropuerto es aleatorio y no a todos los que arriben a suelo boricua.

“Es una muestra representativa del total de visitantes que se va a monitorear. No podemos llegar al 100% de las personas que van a llegar, pero va a verse una muestra representativa de la población que llega a Puerto Rico que se va a monitorear a través del proceso de SARA Alert”, dijo.

“Sabe cuántos recursos se necesitan para monitorear 10,000 personas. ¿Nueva York está haciendo eso?”, cuestionó el secretario pese a que Nueva York al igual que el estado de Florida prevalecen con el mayor número de casos positivos el virus en Estados Unidos.

De acuerdo con el nuevo protocolo, los datos de los pasajeros deben pasar a la plataforma digital denominada SARA (Situational Awareness and Response Assistant), que es manejada por el Departamento de Salud. Un funcionario de esta agencia se comunicará diariamente con los pasajeros, por 14 días, para saber de su estado de salud y verificar que cumplan con la cuarentena impuesta.