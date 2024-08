Pedro Pierluisi dice comprender a alcaldes enojados, pero considera que la respuesta de LUMA Energy “fue rápida”

Perluisi aseguró comprender el enojo de varios alcaldes, algunos de los cuales han avisado sobre su intención de emplear brigadas propias para reparar parte de la infraestructura energética afectada en sus pueblos. No obstante, el gobernador catalogó que la movilización de LUMA como “excelente”.

“(LUMA) está bajo fiscalización constante. Obviamente, queremos que se reparen esos daños serios que no se han atendido, pero tengo que reconocer que la respuesta fue rápida”, sostuvo Perluisi, durante una visita a una escuela en Aibonito. “En cuestión de tres días, el 96% de la población tenía el servicio eléctrico y en dos días era más del 90%. Eso habla por sí solo”.

“Siempre van a haber críticas. Estamos en año electoral y eso lleva a que haya más protagonismo de la cuenta, y que vengan las críticas a veces injustas, pero no importa”, agregó. “Lo importante que es que el 96% está la población cubierta con servicio energético y de agua”.

“Frustración... uno se... Es verdad que la Autoridad de Energía Eléctrica tenía sus problemas administrativos y operacionales, pero aquellos tipos en María se comían la calle. Estaban hasta las 9:00 y 10:00 de la noche ensamblando postes con materiales que había en el piso, porque no había mucho en el almacén. Y todos los días se adelantaba a paso adelantado”, expuso García Padilla, en entrevista con WKAQ.

Señaló que “ahora, el protocolo es tal que el robo de dinero... porque no tienen urgencia. Todo eso lo pudieron haber hecho el sábado. Pero fueron tres supervisores a hace un assessment (evaluación) que ya se había hecho el día antes y ese día por la mañana. Y como eso se replica... Pudieron haber estado conectados hace dos días”.

“Hay gente buena que quiere hacer más y adelantar más, pero le digo al señor (Juan) Saca (presidente de LUMA Energy) que tiene que aterrizar la compañía, que sea más responsiva”, continuó. “Anoche mismo, no había una brigada. La égida Vistas del Río, sobre 200 adultos mayores sin servicio por un ‘machete’ afuera”, abundó García Padilla, al recordar que esa simple gestión “la hacía un supervisor de la Autoridad a la hora que uno lo llamase, porque tenía empatía con los envejecientes. Pero, ahora, terminan el servicio y si la compañía no autoriza horas extra, no se quedan”.