Pedro Pierluisi se reserva potestad de enmendar clemencia a reo Camilo José Arango Latorre

“Todos los hemos despachado y, para que tengan una estadística, sin incluir las clemencias que puedo otorgar en los próximos días, que yo no las otorgo de un día para otro, hay todo un proceso, porque se creó un comité que me asiste en esto, estamos hablando que, en promedio, concedí el 10% de las clemencias que se me solicitaron. No necesariamente lo que me pidieron, pero el 10% de lo que llegó a mis manos, desde el punto de vista de clemencias ejecutivas, yo accedí a dar una clemencia ejecutiva”, afirmó.