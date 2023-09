Patillas - Ante el inminente paro indefinido en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el gobernador Pedro Pierluisi indicó este martes que se reserva “el derecho de intervenir” si ve que se afecta el semestre académico o el estudiantado.

Los estudiantes del RCM aprobaron el viernes, en asamblea extraordinaria, un voto de paro indefinido a partir de mañana, miércoles, a las 7:00 a.m., si hoy a las 6:00 p.m. la rectora Ilka Ríos Reyes, no había sido destituida del cargo.

Ante el rechazo a Ríos expresado por profesores y estudiantes del RCM, así como entidades del sistema, como la Junta Universitaria, el presidente de la UPR, Luis Ferrao, ha afirmado que no destituirá a la rectora.

Algunos de los opositores al nombramiento de Ríos Reyes han argumentado que les preocupa el efecto que su permanencia en el cargo pueda tener en la acreditación de la Escuela de Medicina, luego que una investigación concluyera, entre otras cosas, que alteró de manera indebida las calificaciones de una estudiante.

Sobre la situación en el campus, Pierluisi afirmó: “Lo que quiero es ver que no se afecte el semestre académico en el RCM y diría lo mismo en cualquier otro recinto de la universidad. No quiero que se afecten los estudiantes por paro alguno y quiero estabilidad en la universidad, como la quiero en todas las instituciones del gobierno de Puerto Rico”.

“Yo estoy realmente pendiente de la situación. Veremos si se interrumpe el semestre académico. Hasta el momento, no se ha interrumpido”, agregó.

¿Ahí usted intervendría, si se interrumpe el semestre académico?, se le preguntó.

“Como he dicho, me reservo el derecho de intervenir si veo que se están perjudicando los estudiantes. Pero eso no ha ocurrido. Se han hecho expresiones y han habido algunas protestas, y diferentes organismos de la universidad se han expresado. Todo eso. Yo estoy pendiente de todo esto. Mientras tanto, el semestre académico sigue en curso”, aseguró.

“Nadie es indispensable, o sea, nadie es indispensable en el gobierno, a nivel administrativo. Lo que es indispensable es que haya estabilidad y, en el caso de la universidad, que ese semestre académico continúe”, opinó.

Consultado sobre si su comentario de que “nadie es indispensable” le aplicaba a la rectora del RCM, el gobernador respondió que “le aplica a todo el mundo”.

“Todos los que están en posiciones ejecutivas en el gobierno, posiciones de confianza en el gobierno, obviamente, ninguna de esas personas es indispensable”, puntualizó Pierluisi.