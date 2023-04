El gobernador Pedro Pierluisi no suscribió, este miércoles, las expresiones que realizara, durante el fin de semana, el pastor Otoniel Font, desde el púlpito de la Iglesia Misión Cristiana Fuente de Agua Viva, donde alegó que las personas que no han podido reparar sus viviendas desde el paso del huracán María es porque “gastaron” los fondos recibidos por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en la compra de “televisores y en un montón de otras cosas”.

“Pienso que no se debe generalizar de tal manera. FEMA tiene sus procesos y tiene sus requisitos. En ocasiones, no provee la asistencia porque (el solicitante) no ha cumplido con los requisitos pero yo no voy a estar juzgando a las personas en términos generales de esa manera porque no creo que es lo correcto. Puede haber excepciones, puede ser que alguien no haya utilizado correctamente los fondos que recibe, pero uno no puede generalizar”, expresó el gobernador durante una conferencia de prensa en la que anunció una asignación millonaria para la construcción de vivienda asequible para comunidades del caño Martín Peña.

“Respeto las expresiones del pastor, no las escuché directamente, pero no quiero suscribirlas. No quiero entrar en generalizaciones de ese tipo”, añadió Pierluisi.

Durante un servicio desde el templo que dirige en Carolina, Font dijo –en respuesta a la reacción que ha generado en ciertos sectores de la ciudadanía el hecho de que FEMA le haya otorgado a la organización $32.5 millones para la construcción de una nueva iglesia- que FEMA le dio dinero a miles de personas afectadas por el paso del huracán María y “lo gastaron en otras cosas”.

“Nos comparan con los benditos toldos azules, hermanos, los toldos azules hoy es por dos cosas. Número uno, a miles de personas se le dio el dinero y lo gastaron en otras cosas. Yo quisiera que hicieran el listado para que usted viera que lo gastaron en televisores y lo gastaron en montón de otras cosas y quiero que sepa que van a investigar y que están investigando y que el que no haya usado los fondos para lo que es va a perder todos sus derechos para reclamar en el futuro, no tan solo de FEMA sino de cualquier otra ayuda, esto es algo serio, no es relajo”, expresó Font sobre las supuestas razones por las que miles de familias aun residen en viviendas con toldos azules.

“Un montón de gente que no ha podido recibir (el dinero) es porque no tiene título de propiedad y quiero que sepan que aún FEMA ha estado dispuesto a ayudarlos a conseguir los títulos de propiedad, pero hay gente que ni siquiera quiere arreglar sus cosas”, agregó el religioso, según trascendió en un vídeo colgado en las redes sociales.

Pierluisi, por su parte, aclaró que FEMA no es la dependencia encargada de la construcción de viviendas en el país. Indicó que la agencia entregó ayuda de emergencia, una vez ocurrido el desastre, para la reparación de residencias, monto que -en ocasiones- no era suficiente para realizar la totalidad de los trabajos.

La ayuda también les fue denegada a afectados por la falta de títulos de propiedad. “FEMA no es la que está haciendo obra permanente de vivienda en Puerto Rico. Es el Departamento de Vivienda federal bajo el programa CDBG-DR y CDBG-MIT, entre otros”, señaló el mandatario.

Ante las expresiones de personas que han señalado que la cifra otorgada por FEMA a la institución religiosa debió ser invertida en la construcción de viviendas para familias necesitadas, Pierluisi insistió en que estas expresiones son resultado de la confusión que se ha creado con la procedencia de los fondos y para qué está destinado su uso.

“Que le estén dando fondos a entidades del sector de base de fe, para reparar templos o facilidades no tiene absolutamente nada que ver con reclamaciones para reparaciones de vivienda o construcción de nuevas viviendas impactadas por el huracán María”, expuso Pierluisi.