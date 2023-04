La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) junto al gobernador Pedro Pierluisi anunció este miércoles la colocación de la primera piedra de la obra permanente de la Iglesia Misión Cristiana Fuente de Agua Viva, en Carolina, el proyecto más grande dentro de las organizaciones sin fines de lucro de base de fe, que mayormente están compuestas de iglesias.

La asignación de $32.5 millones del programa “House of Worship” de FEMA fue posible gracias a que la administración del expresidente Donald Trump cambió la Ley federal Stafford permitiendo que, tras la declaración de un desastre mayor, como lo fue el huracán María, sean cobijados los templos o los centros de adoración como organizaciones sin fines de lucro. Por décadas, otros expresidentes se habían opuesto a una petición de esa naturaleza. Solo algunos habían hecho excepciones para que algunos templos o sinagogas fuesen asistidos por los fondos de FEMA.

Para el desarrollo de este proyecto, el COR3 reembolsará el 90 por ciento de la obligación bajo el Programa de Asistencia Pública de FEMA, que totaliza $29,272,469. A petición de la Iglesia Misión Cristiana Fuente de Agua Viva, ya se desembolsó, mediante una Solicitud de Adelanto, aproximadamente $7 millones para comenzar las primeras fases del proyecto.

“Las iglesias proveen servicios que son parte integral de nuestro desarrollo socioeconómico, por lo que su reconstrucción es también importante para Puerto Rico. Fortalecer su infraestructura y garantizar la continuidad de los servicios que proveen es fundamental para cientos de miles de ciudadanos en nuestra isla”, dijo el gobernador durante la conferencia de prensa celebrada a mitad de la Semana Mayor.

La Iglesia Misión Cristiana Fuente de Agua Viva es una de 1,780 iglesias o instituciones de base de fe a beneficiarse de la ayuda de FEMA provista a través de Asistencia Pública tras el azote del huracán María, informó el gobernador, acompañado por el director de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resilencia (COR3), Manuel Laboy y el director de Asuntos Externos, Juan A. Muñoz Torres.

Pierluisi rechazó que haya realizado la conferencia de prensa con el objetivo de allegar votos a su favor de los religiosos de cara al 2024 y cuando ha reiterado que busca revalidar en La Fortaleza. Ahora bien, el primer ejecutivo no vaciló en decir que usará la “obra” de la reconstrucción como su “carta de presentación”.

“No. En lo más mínimo. Yo en mi mensaje oficial, como ven, hablo de toda esta reconstrucción que se está llevando a cabo y hablo de que estamos hablando de miles de proyectos para reconstruir nuestra infraestructura”, afirmó.

“Obviamente, la política pues el año que viene vamos a tener unas elecciones y sí, todo el mundo lo sabe, mi carta de presentación va a ser la obra en este cuatrienio, que yo he dicho desde el primer día que va a ser y es el cuatrienio de la obra. Pero esa obra va a incluir todos los sectores que yo mencioné”, abundó.

Por su parte, el pastor de la Iglesia Misión Cristiana Fuente de Agua Viva, Otoniel Font, destacó los escollos que confrontó para acceder a la ayuda de FEMA, de la que supo por voz del exgobernador Alejandro García Padilla, quien estuvo presente en la conferencia de prensa y a quien agradeció.

“Él fue el que me dijo que había unos fondos que se podían accesar y como yo nunca he estado pendiente a ninguna de esas cosas, no sabía que esos fondos existían”, dijo el pastor.

Agregó que acudió al Congreso y cabildeó entre varios congresistas, para “tocar puertas” para que otras iglesias conocieran de la ayuda de FEMA, pero dijo que no recibió el pago de la aseguradora. Adujo que se le hizo una representación de que la iglesia tenía póliza cuando no la tenía y reclamaban $8 millones. Cuestionó las decisiones de la Oficina del Comisionado de Seguros que, bajo la administración de Ricardo Rosselló, multó a la aseguradora, pero la decisión fue revertida por un nuevo comisionado que cerró el caso. Esto permitió que FEMA hiciera una asignación al notificársele que no habría póliza de por medio.

“Aquí estamos hablando de dos edificios. La iglesia ya se demolió”, sostuvo el pastor, quien abogó por mayores herramientas de fiscalización y de intervención de la Oficina del Comisionado de Seguros para realizar su trabajo.

Laboy sostuvo que al igual que cualquier subrecipiente de fondos de FEMA, la iglesia está sujeta a la fiscalización del gobierno federal y estatal.

“Las entidades sin fines de lucro incluyendo estos proyectos tienen que cumplir con la Ley Stafford federal. Tienen que cumplir con la ley federal aplicable, con las políticas de FEMA y todos los requisitos estatales que son aplicables para este tipo de proyecto”, sostuvo Laboy.

Para comenzar los trabajos, COR3 le desembolsó $7 millones a la iglesia mediante el programa llamado Working Capital Advance que realiza desembolsos a los subrecipientes que deben demostrar progreso en la obra.

Actualmente, las organizaciones sin fines de lucro aventajan a las agencias de gobierno en cuanto a desembolsos de FEMA. Las organizaciones sin fines de lucro han recibido desembolsos de COR3 de un 5.13% de los fondos y las agencias están por un 4.25%.

Tanto Laboy como el gobernador indicaron que hay distintos factores que han incidido en que las agencias no tengan más reembolsos que las organizaciones sin fines de lucro. Uno de ellos, dijo Laboy, son los litigios con las aseguradoras.