“Pocos conocen muchos detalles”: se expresa María Milagros “Tata” Charbonier tras su sentencia

“Nunca olvidaré las palabras que me dijo el licenciado Francisco Rebollo Casalduc en una de tantas reuniones que teníamos en función a presentar la defensa de nuestro caso: “Licenciada, ayúdeme a ayudarla!”. Fue casi como una súplica cuando era yo la que suplicaba internamente por su ayuda”, agregó la exfuncionaria pública.

Las expresiones fueron compartidas por Charbonier Laureano a las 10:43 a.m. de este sábado en la red social Facebook , junto a una extensa misiva de dos páginas que le envió a su abogado antes de la sentencia en “homenaje a su trabajo esforzado” por “defender” sus derechos.

“La licenciada Anita Hill también me dijo que antes que su madre falleciera le expresó que a fin de cuentas, en la vida lo más importante era AMAR Y PERDONAR. Pensé que por esas expresiones no tenía que conocer a su mamá para saber lo privilegiada que fue de haber contado con una madre así. Tampoco olvidaré esas palabras porque me alertaron de la actitud que debía tener enfrentando este proceso”, mencionó.