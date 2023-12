Pese a que unas 12,000 personas en Puerto Rico podrían beneficiarse de la protección que ofrece el medicamento PrEP (profilaxis preexposición) para prevenir la infección del VIH, solo unas 1,100 están en dicho tratamiento, señaló este viernes el doctor Iván Meléndez, fundador del Centro Ararat.

“Primero, por el desconocimiento que existe tanto en médicos como en pacientes. Segundo, porque algunos piensan que les va a hacer daño, ya que este medicamento también se usa para tratar el VIH. Y, también, por las limitaciones de acceso”, enumeró Meléndez sobre las razones que, a su juicio, dificultan que más personas tomen PrEP.

En el Centro Ararat –organización sin fines de lucro de medicina primaria, preventiva y salud sexual–, hay 890 personas bajo el tratamiento de PrEP, informó Meléndez, durante la actividad que organizó el Municipio de San Juan, en el Parque Central, como parte del Día Mundial del Sida o Día Mundial en Respuesta del VIH.

De acuerdo con Meléndez, es necesario enmendar la Ley para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades de Transmisión Sexual (Ley 36 de 2008) para que los médicos puedan recetar PrEP a menores de 21 años. Actualmente, explicó, los adolescentes de 13 años o más pueden solicitar pruebas para la detección del VIH y tratamiento –de resultar positivos– sin la autorización de sus padres o tutores. Pero necesitan el aval de sus encargados para tener acceso a PrEP.

Los menores de 13 años o más pueden solicitar pruebas para la detección del VIH y tratamiento –de resultar positivos– sin la autorización de sus padres o tutores. (Xavier Araújo)

Meléndez abogó, también, por la creación de una cubierta especial bajo el Plan de Salud del Gobierno (Plan Vital) para que no se requiera la firma del médico primario en las recetas de PrEP.

“Los casos (de VIH en Puerto Rico) han bajado, pero se están haciendo menos pruebas porque la gente no está yendo a hacérsela”, expuso.

Dicha prueba, agregó, debe entenderse como una de rutina, dentro de la evaluación médica anual a la cual debe someterse toda persona.

“Pero el estigma todavía existe, y de ambas partes: pacientes que no se atreven a pedirla y médicos que no se atreven a ofrecérsela a sus pacientes para que no se ofendan”, dijo.

Según Meléndez, se estima que, por cada diagnóstico del VIH, hay otros dos casos que pasan desapercibidos.

Instalaciones deterioradas

Mientras tanto, la doctora Marilú Cintrón, secretaria auxiliar del Departamento de Salud, reconoció el deterioro de algunas instalaciones de los Centros de Prevención y Tratamiento para Enfermedades Transmisibles (CPTET).

“Estamos haciendo unas inversiones para el arreglo de la infraestructura”, dijo, al referirse, particularmente, a los CPTET de Mayagüez y Arecibo, además de las instalaciones del Centro Latinoamericano de Enfermedades Transmisibles (CLETS), en el Centro Médico de Río Piedras.

“Los fondos ya están asignados. Estamos en busca de reforzar a los empleados del área de farmacia, administradores y, también, la recertificación de los médicos para efectos de facturación y (mejorar) los recobros a los planes (médicos)”, expresó Cintrón.

San Juan es parte de una iniciativa federal para erradicar el VIH para 2030. (Xavier Araújo)

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, indicó que urge trabajar la prevención entre los jóvenes, una población en la que –alertó– se ha notado una indiferencia sobre los efectos del VIH.

“Tenemos que seguir luchando con el estigma”, sostuvo, tras señalar que también se necesita combatir conductas de riesgo y fomentar que más personas se hagan la prueba del VIH y se mantengan adheridas a tratamiento, si resultan positivos.

Romero destacó que San Juan es parte de una iniciativa federal para erradicar el VIH para 2030. Dentro de ese esfuerzo, se trabaja para que los casos nuevos entren en tratamiento en 30 días o menos a partir del diagnóstico.

Sobre el laboratorio especializado en VIH-Sida de San Juan, el alcalde recalcó la necesidad de allegarle más fondos para seguir aumentado los servicios que ofrecen a pacientes de 30 pueblos.