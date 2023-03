La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) había destinado, hasta febrero, $853,967,007 para que agencias, municipios y entidades sin fines de lucro cubran gastos administrativos de obra permanente asociada al huracán María, y mientras hay quienes no han usado nada de esos fondos, hay otros que han gastado, hasta el momento, más de lo aconsejable sin que los proyectos estén completados.

El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Manuel Laboy, advirtió que aquellos subrecipientes que hayan gastado gran parte de ese dinero sin que se hayan ejecutado los proyectos se exponen a tener que usar fondos “propios” (estatales, municipales o privados) para gerenciar las obras.

“Donde hemos hecho el análisis y han gastado equis, y no va a la par con el progreso de los proyectos, le hemos levantado la bandera, y le hemos dicho que hay un riesgo. El riesgo es que se lo gasten completo (los fondos federales) y van a tener que poner de su propio dinero”, advirtió el funcionario.

Los $853,967,007 son fondos que el gobierno federal denomina “direct administrative costs” (DAC) o costos administrativos directos, y caen bajo la Categoría Z, según la nomenclatura de FEMA.

El DAC es para contratar empresas o entidades para servicios que no son de reparación o reconstrucción estrictamente, sino para gerenciar cada proyecto. FEMA asigna a cada recipiente el 5% de la cifra que obliga para cada proyecto. La cantidad del DAC es asignada en un solo plazo, y la cuantía usada o no usada sirve como barómetro para saber cómo va la reconstrucción en la isla.

Respecto a su uso, los municipios llevan la delantera (19.3%), seguidos por las organizaciones sin fines de lucro (12.3%), mientras que las agencias han utilizado un 7.4%, según datos del COR3.

La cantidad asignada por FEMA a la isla se eleva a $1,570,849,561 si se considera el dinero otorgado al COR3 para gastos operacionales, como recursos administrativos y técnicos. La partida, según datos de la propia agencia, asciende a $716,882,554.20, y, hasta el momento, ha gastado $450,656,660 o un 62.9% de esos fondos.

Por lo tanto, COR3, un ente gubernamental que es el encargado de desembolsar el dinero federal, ha gastado más, al momento, que los subrecipientes de fondos de FEMA, lo que expone a la oficina a quedarse sin dinero federal con ese propósito.

Laboy, sin embargo, rechazó el monto del desembolso, y argumentó que solo ha gastado del DAC 26% a base de un estimado de $2,112 millones para el cual, según dijo, la oficina es elegible, aunque no haya recibido todavía la totalidad de los fondos.

“Las proyecciones que tengo de mi equipo (de trabajo) son hasta el 2025. Hasta ahora, estamos en proyección. No quiero partir de una premisa de que no va a dar (el dinero) porque no está proyectado de esa manera. Mientras yo esté en el COR3, no vislumbro un problema en esa área”, indicó, al tiempo que recalcó que es fiscalizado por la Junta Directiva de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y FEMA.

El panorama en municipios y agencias

Los números provistos por COR3 revelan que hay municipios y agencias que han gastado casi la cantidad total asignada del DAC o no han usado nada o casi nada de esos fondos, lo que podría ser señal de la demora en las obras de construcción.

El alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, dijo que “ha habido mucho municipio que ha tomado este dinero (el DAC)”, que, a su juicio, no cumplirá con el término.

Igualmente, comentó que, aunque COR3 mantiene un empleado que asiste a su administración en aspectos técnicos y de gerencia, incluido el manejo del DAC, “no es suficiente” porque ese recurso se distribuye entre 10 municipios.

Laboy indicó que el uso prudente del DAC es un área que reforzará mediante orientación y adiestramiento a los subrecipientes porque reconoce que aún puede haber “dudas”.

El Municipio de Guaynabo es uno de los ayuntamientos que, hasta febrero, no había gastado ni un centavo del DAC, ascendente a $5,276,015.37, según datos del COR3. El alcalde Edward O’Neill Rosa dijo, en declaraciones escritas, que ya comenzó las contrataciones. “Estimamos que debe, prontamente, verse reflejado”, sostuvo.

Hasta febrero, de los 78 municipios, había otros 13 que estaban en igual situación que Guaynabo. Estos son: Aguada, Aguadilla, Aguas Buenas, Barranquitas, Cidra, Corozal, Guayama, Humacao, Juncos, Luquillo, Naranjito, Patillas y Yauco.

En el otro extremo, están municipios como San Sebastián y Vieques, que han gastado 82% y 92% de sus respectivos fondos DAC. En Vieques, recientemente comenzó la construcción del nuevo hospital, obra clave para la administración de Pedro Pierluisi. El alcalde José A. “Junito” Corcino no contestó múltiples llamadas de este medio para conocer el uso de los fondos.

Mientras que el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, reconoció el gasto de la mayoría del DAC, pero indicó que “ya básicamente casi todos los proyectos” de la municipalidad fueron diseñados.

En el caso de las agencias de gobierno, hasta febrero, más de 50 no habían usado nada del DAC. En ese grupo, figura el Departamento de Educación, la Junta de Planificación, la Autoridad de Desperdicios Sólidos, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.