Los policías jubilados después del 30 de junio de 2013 que no cuentan con un seguro médico podrán inscribirse mañana en el Plan Vital del Gobierno, informó la secretaria de la Gobernación, Noelia García.

Explicó, a través de las redes sociales, que los policías jubilados recibirán mañana mismo su tarjeta de plan médico y se les orientará sobre su nueva cubiertos de beneficios y servicios médicos. “Los paros no son necesarios. Ya el gobierno sabe dónde tiene que actuar y el gobernador lo ha estado haciendo. Mi llamado a los policías es que no claudiquen a su promesa de proteger y servir”, dijo.

El costo de las primas será pagado por el gobierno, comenzando en enero de 2022, había anunciado el gobernador Pedro Pierluisi el pasado 30 de noviembre. “El gobernador tampoco va a claudicar a su compromiso de trabajar en busca de soluciones para mejorar sus condiciones de vida. Mañana se cumple una promesa más, al darle acceso al Plan Vital a todos los policías retirados que tuvieron recortes en sus pensiones”, agregó García.

PUBLICIDAD

El pasado martes, 14 de diciembre, cientos de policías activos y retirados marcharon hasta La Fortaleza, en San Juan, exigiendo que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cese en su objeción y el gobierno honre el texto de la Ley 81-2020 que mejora las condiciones de retiro de múltiples funcionarios de ley y orden en Puerto Rico, incluyendo a los policías.

Parte de su reclamo estuvo también dirigido a que policías retirados bajo la Ley 3 de 2013 –debido a los recortes sufridos- carecen de un seguro médico.

Roberto Casiano, vicepresidente del Cuerpo Organizado de la Policía (COPI), área de Mayagüez, dijo que le “agrada” que el gobierno haya cedido a atender la carencia de un seguro médico entre agentes jubilados, pero lamentó que esto ocurra en estos momentos cuando “muchos murieron padeciendo de esa necesidad, mendingando y a los gobiernos no les importó”.

“Estamos viendo los parchos que está tratando de poner el gobierno para tratar de parar una futura situación. Si le hubieran dado a los policías el dinero del retiro por el cual trabajaron no tendrían que incurrir en ese gasto”, señaló Casiano.

Abordado sobre si este anuncio detendría acciones futuras de los policías -que no han descartado paralizaciones en sus labores-, éste indicó que todo dependerá del corazón de casa cual. “El abuso a veces cambia”, expresó al agregar que si el gobierno no establece un retiro digno, no van a poder reclutar nuevos agentes. “Puerto Rico se va a vaciar”, añadió.

Esta iniciativa –que tuvo que ser sometida a la JSF para su aprobación- se estima que tendrá un impacto fiscal de cerca de $17 millones y tiene el potencial de ayudar a sobre 1,200 policías retirados y más de 5,000 que se jubilarían en los próximos años. “El compromiso de nuestra administración con estos servidores públicos va más allá de un mero agradecimiento, todo el pueblo de Puerto Rico está en deuda con ellos, y por eso no vamos a detenernos hasta hacerles justicia”, dijo García.