El diagnóstico de personas con COVID-19 en Puerto Rico tras haber recibido la primera dosis del proceso de vacunación o incluso la segunda, es un recordatorio para la ciudadanía de que la protección ante el virus no se desarrolla de forma automática luego de la inoculación, además de que todavía se estudia el impacto de las variantes del coronavirus en la efectividad de las vacunas.

Incluso, como en todo proceso de vacunación, hay un porcentaje de individuos que continuará susceptible al contagio.

Por eso, el doctor Daniel Colón Ramos, presidente de la Coalición Científica de Puerto Rico, reiteró el lunes en entrevista con El Nuevo Día que hasta que el país no alcance la meta de inmunidad de rebaño, bajar la guardia porque usted ya se vacunó o está próximo a vacunarse es contraproducente.

“Lo que la gente no está entendiendo es que ’rebaño’ no son tus amigos y tu familia, es la sociedad puertorriqueña”, sentenció Colón al explicar por qué es tan importante que, mientras transcurre el proceso de vacunación en sus fases, nadie -incluyendo los vacunados- deje de utilizar la mascarilla, mantener el distanciamiento físico de seis pies, lavarse las manos y mantener las medidas de prevención recomendadas desde el día uno.

PUBLICIDAD

“Todos los datos muestran que las vacunas son efectivas”, apuntó el doctor, al descartar que el diagnóstico de COVID-19 en personas vacunadas responda a un problema técnico de las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen, las tres autorizadas para su uso en Estados Unidos.

El problema, más bien, radica en comprender que, ante una emergencia de salud pública como lo es la pandemia de COVID-19, el proceso de vacunación alcanzará su objetivo final cuando la mayoría de la población esté inoculada. Por eso hace un llamado a pensar de forma colectiva y no individual. “Cuando estás hablando de salud pública, estás hablando de poblaciones, no de individuos”, sostuvo Colón.

De acuerdo con la base de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), en Puerto Rico solo el 16.3% de la población o 521,776 completaron su serie de vacunación, una cifra todavía lejos del 70% mínimo requerido para una inmunidad de rebaño, que significa minimizar la posibilidad de contagios y complicaciones que colapsen el sistema de salud.

Contra ese proceso, compite un repunte de contagios de COVID-19 en la isla -“la peor alzada que se ha visto en casos positivos en toda la pandemia”, ha advertido Colón-, y el contagio comunitario de variantes del SARS-CoV-2 -la cepa del coronavirus que causa el COVID-19- que pudiesen ser más contagiosas, sin que exista todavía un sistema de monitoreo robusto de esas variantes a través de Puerto Rico. Urge comprender las consecuencias de esa carrera, si el virus permanece en la delantera.

PUBLICIDAD

“Es como si se está inundando el sótano de tu casa y tienes una bomba de agua para sacar el agua. Si tienes un pie de agua y no te está entrando más agua, lo vas a poder secar. Pero si se te mete un río, la bomba no va a funcionar, no porque la bomba no funciona, sino porque se te metió un río”, explicó Colón al utilizar una analogía. “La mayoría de la gente todavía no está vacunada”, recordó.

El Departamento de Salud confirmó el domingo a este medio que 514 personas vacunadas con al menos la primera dosis contra el COVID-19 en la isla han sido diagnosticadas con el coronavirus posterior a la vacunación. Hay también 43 personas con resultados positivos en prueba molecular y 9 con resultado positivo en prueba de antígeno –ambas diagnósticas- luego de haber recibido las dos dosis de la vacuna, en el caso de los fármacos de Pfizer y Moderna.

Salud, además, reconoció que 15 personas que completaron el proceso de vacunación fueron hospitalizadas.

Colón recordó que estas vacunas tienen un 95% de efectividad, lo que significa que es posible que un 5% de los vacunados esté susceptible al contagio y efectos del COVID-19. ”95% de efectividad es extraordinario para una vacuna. Cuando (las vacunas) son realmente efectivas a nivel social es cuando tienes inmunidad de rebaño”.

El científico y profesor de la Universidad de Yale también reiteró que a los vacunados puede darle el virus, pues la vacuna protege de la enfermedad de COVID-19 -es decir, sus síntomas- pero no protege completamente de la infección del virus. “Son dos cosas diferentes. La vacuna funciona y protege, pero no es una varita mágica”, subrayó en una publicación en su perfil en Twitter. “Las vacunas funcionan y protegen contra COVID. Pero un individuo vacunado no es un ser invencible en el contexto de la pandemia. La cosa no funciona así. No por ponerte el cinturón de seguridad quiere decir puedes guiar por ahí como los carritos locos”, señaló.

PUBLICIDAD

Además, recalcó que a un vacunado puede darle el virus si la persona está expuesta antes de desarrollar la inmunidad. Desarrollar esa inmunidad puede tomar varias semanas, luego de que la persona reciba las dos dosis de vacuna, en el caso de Pfizer y Moderna, o dosis única, en el caso de Janssen.

“Si te vacunas hoy y te expones mañana, estás igualmente de susceptible que lo que estuviste ayer”, sostuvo en la entrevista con este medio.