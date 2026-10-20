Posponen vista por fallecimiento de menor en hogar del Departamento de la Familia en Arecibo

La vista judicial sobre el fallecimiento de un menor de 4 años de edad en un hogar sustituto del Departamento de la Familia fue reseñalada para el 26 de octubre.

Así lo informó esta mañana, en entrevista con Radio Isla 1320, la abuela paterna del menor, identificada como Carmen, quien explicó que la audiencia fue pospuesta debido a la ausencia de la trabajadora social del Departamento de la Familia asignada al caso.

“No estaba allí porque tiene daños y le dieron una licencia por seis días. La jueza dijo que tiene que estar allí, porque si los papás están, y fueron los que perdieron al nene, ¿por qué ella no va a estar?”, explicó Carmen, quien dijo que todavía desconocen la causa del fallecimiento.

“Nada”, contestó la abuela, cuando le preguntaron sobre qué le han dicho sobre el deceso del niño.

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Dijo que ya le habían realizado la autopsia al cuerpo de su nieto, pero que su nuera y madre del menor, “está esperando que le envíen esos papeles”.

“El nene estaba solito en le baño, porque lo encuentran solito, con las pupilas dilatadas, los labios morados, el pantalón abajo”, relató. “Fue bien temprano en la mañana. ¿Cómo estaba solo ese nene ahí, un nene de 4 años?”, cuestionó.

Asimismo, relató que el niño y su hermana de 2 años estaban “saludables” cuando fueron removidos del hogar de los padres por el Departamento de la Familia.

Agregó que inicialmente la trabajadora social había determinado que se quedaran en casa de la abuela, accediendo a que durmieran en el mismo cuarto de la abuela, quien había advertido que no tenía camas separadas para ellos.

Sin embargo, Carmen aseguró que, dos días después, la trabajadora social regresó a su casa “con actitud, manoteando” y “me pide que le enseñe cuarto de los nenes. Preguntó por sus camas”.

“Me los dieron por 30 días. Ella me los quita antes, como si fuera una bolsa de supermercado, los arranca y se los lleva, lejos de mi hogar”, expuso la abuela.

Hasta el domingo, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) aguardaba por los resultados de análisis adicionales a la autopsia para determinar la causa y manera de muerte del niño de cuatro años.

Como parte del análisis, la madre del menor fue entrevistada el sábado, por el personal del ICF, un trámite ordinario para conocer el estado de salud de la persona al momento de la muerte. La dependencia gubernamental aún no tiene un estimado de cuándo concluirán el análisis.

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Mientras, el Departamento de la Familia continúa su investigación respecto a las circunstancias en las que murió el niño, quien fue removido junto a su hermana, a mediados de septiembre, del hogar de su madre en Jayuya.

“El niño llevaba cuatro días residiendo en este hogar de crianza, que no tiene referidos previos. Los hermanos del menor fallecido se sometieron a evaluación médica, previo a su llegada y como parte del protocolo establecido. Todos se encontraban en buen estado de salud”, señaló la agencia en declaraciones escritas.

Asimismo, confirmó que todos los menores que se encontraban en el hogar de crianza, en Arecibo, “fueron reubicados y se encuentran seguros y protegidos”.

Según Familia, tras la remoción, los menores fueron ubicados en casa de su abuela paterna, pero “el hogar de la recurso familiar no cumplía con los requisitos de seguridad aplicables”, de acuerdo a las leyes aplicables y la política del “Family First”.

“Yo le di a ella dos nenes bellos, gorditos y saludables, y ella me está entregando uno en una cajita y otra que está en el hogar. Y no tengo respuestas”, dijo Shelsy Rivera, madre del menor fallecido, a Telenoticias.

La mujer aseguró que recibió una llamada de una supervisora del Departamento notificándole que el niño estaba “pálido y tembloroso”, y le pidió autorización para llevarlo al médico. Al día siguiente, el niño falleció.