“Prefieren sacrificar la calidad de vida”: residentes en el Viejo San Juan denuncian ubicación de generador industrial en una escuela cercana

“Nuestro reclamo es la ubicación de la planta eléctrica. No nos oponemos a que la escuela tenga planta. Simplemente, entendemos que hay un lugar mejor donde instalar la planta, donde es beneficioso para todos en la comunidad” , manifestó Haydeé Batista Contreras , vecina de la calle Sol y quien vive justo al frente de donde instalaron el generador el jueves.

Al no recibir respuestas de las autoridades, los vecinos acudieron al Tribunal de San Juan , la semana pasada, a solicitar que se detuviera la instalación, pero el juez Antonio Martínez Piovanetti desestimó el caso porque “no estaba maduro” , ya que la planta aún no había sido colocada en el lugar. Dos días después, fue ubicada en la escuela elemental.

Al momento de esta publicación, el Departamento de Educación no había respondido a una petición de comentarios sobre las denuncias vecinales.

Batista Contreras comentó que esperarán a que la planta sea encendida para recopilar evidencia sobre los ruidos y otros presuntos daños para volver al tribunal en caso de que sus reclamos no sean atendidos.

Al comunicarse con la directora del plantel, según Batista Contreras, la funcionaria les indicó, por escrito, que no tenían más opción que colocar el generador cerca del salón. “Al otro lado, está el océano, aquí tenemos todas las casas. Hemos convivido con la escuela por muchos años y hemos colaborado en muchas situaciones” , insistió.

Por su parte, Eddie Ramírez, residente y dueño de Casa Sol Bed and Breakfast, mencionó que la estatua de Abraham Lincoln cumple 98 años y temen que, con el generador, pueda afectarse. “No solamente ubican la planta detrás de un monumento que tiene un valor histórico. Nos dicen que no la pueden ubicar donde le estamos sugiriendo porque no quieren sacrificar un estacionamiento, pero prefieren sacrificar la calidad de vida de los 40 residentes que vivimos alrededor”, dijo el propietario de la hospedería que opera con placas solares.