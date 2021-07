La pandemia del COVID-19 actualmente se caracteriza por la mezcla de poblaciones de personas vacunadas y no vacunadas compartiendo en espacios comunes. Ante esta realidad, la Coalición Científica insiste en la vacunación como un tipo de escudo de protección contra este virus.

Ayer los miembros de la Coalición Científica se reunieron para discutir el repunte de casos de COVID-19 que atraviesa la isla.

Tras la reunión, Daniel Colón Ramos, director de la Coalición, anticipó algunos de los puntos discutidos, como el recordatorio de que hay un repunte a nivel global, probablemente por nuevas variantes del virus, por lo cual urge que las personas que aún no se han vacunado lo hagan.

“El repunte está afectando en Puerto Rico también, donde los casos están subiendo. Es importante entender que, aunque las nuevas variantes son más contagiosas, las vacunas protegen de las nuevas variantes”, reiteró Colón Ramos en su cuenta de Twitter.

Puerto Rico amaneció hoy con 5.3% en la tasa de positividad del COVID-19 entre su población, con 4.7% de casos únicos o de una sola persona.

Estos números siguen mostrando un patrón de aumento en la propagación del virus, acorde al Informe Diario sobre COVID-19 que publica la Coalición Científica de Puerto Rico.

Según el análisis realizado por el doctor Rafael Irizarry, miembro de la Coalición, en la última semana (14 al 20 de julio), la tasa de positividad de este virus alcanzó el 5%, con 4.5% en los casos únicos. La meta de la Coalición es mantener la tasa de positividad en menos de 3%.

El promedio de hospitalizaciones, mientras tanto, ha estado en 83, con una tendencia ha seguir subiendo, como lo evidencia la cantidad de personas hospitalizadas actualmente por complicaciones asociadas a esta enfermedad: 102, incluyendo 11 adultos conectados a ventiladores mecánicos.

Según Colón Ramos, del análisis de Irizarry se desprende que sobre el 90% de las muertes por COVID-19 que han estado ocurriendo en la isla han sido en personas no vacunadas, lo que calificó como “dramático” al insistir en la seguridad y eficacia de estos productos.

Además, comentó que las hospitalizaciones y complicaciones por el virus también han surgido, en su gran mayoría, en personas no vacunadas.

“Aunque los niños no están vacunados, y hay que protegerlos, no son los niños quienes más se afectan. Los que se están afectando más son personas en edades donde se podrían y deberían vacunar, pero quienes no se han vacunado”, insistió Colón Ramos, quien lamentó el que más de 200,000 personas en la isla aún no se han vacunado contra el virus.

Actualmente, en Puerto Rico la vacunación contra el COVID-19 no es obligatoria, como tampoco lo es el uso de mascarillas, salvo en instalaciones de salud, donde todos, personas inoculadas y no vacunadas contra el virus, deben usarlas.