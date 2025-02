“Tristemente, puedo anticipar que, cuando termine este cuatrienio, se van a haber perdido derechos, pero, si no se dan las peleas ahora, las posibilidades de recuperarlos en el futuro podrían ser nulas. Si cada derecho que se le quite a esta comunidad y a las otras comunidades no tienen un costo político y no generan conciencia en el país, pues, entonces, los que vengan después van a decir, ‘no hay nada que arriesgar otra vez’. Así que, como sé que van a haber derrotas, que estén claros que esta es una lucha, nuevamente, que no se va a ganar a corto plazo”, afirmó.