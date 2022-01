El representante estudiantil graduado en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Rivera, presentó este jueves una carta de renuncia a ese cargo, aunque su salida sería efectiva el 31 de mayo de 2022.

Rivera publicó su carta en la red social Facebook. El anuncio sobre su salida de la Junta lo hace dos días después de que la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día revelara que la Junta de Gobierno llevó a cabo un proceso de votación contrario a lo que establece el reglamento general de la UPR, para elegir a la doctora Ríos como nueva rectora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM).

También renunció la representante claustral Lourdes Soto de Laurido, quien fue nombrada a un cargo administrativo en Ciencias Médicas tras ser parte de la votación que elevó a Ríos como rectora de esa institución.

“Durante los próximos meses me enfocaré en varios proyectos que son de vital importancia para el sector estudiantil entre ellos la Asamblea de Estudiantes Graduados de la UPR, el Encuentro de Líderes Estudiantiles de la UPR, las vistas de presupuesto en la Rama Legislativa, las reuniones con miembros de la legislatura y el Congreso de los Estados Unidos”, enumera Rivera en su carta, entre otros puntos, al expresarse sobre asuntos que buscaría atender previo a su salida oficial.

El representante ya había ocupado ese cargo entre 2019 y 2020, y asumió nuevamente la posición el 1 de julio de 2021. Al hacer su renuncia efectiva a finales de mayo, Rivera cumpliría de cualquier modo su término prácticamente completo, dado que se trata de un puesto electo por el término de un año y la votación entre sus pares usualmente se realiza durante el verano.

La moción para que se llevara a votación el nombramiento de Ríos fue presentada por Rivera durante una reunión de la Junta el 22 de diciembre de 2021. El representante estudiantil indicó, en entrevista telefónica, que la Junta de Gobierno entiende que no violentó el reglamento porque no hay una prohibición expresa a que ese cuerpo nombre rectores no recomendados por presidencia, aunque el estatuto describe un proceso.

“El reglamento general no dice que la Junta de Gobierno no puede nombrar rectores, no dice lo contrario”, sostuvo.

“La Junta, entendiendo su deber de fiducia con la institución, decidió que lo responsable era traer el informe que había sometido el Comité de Búsqueda y Consulta del Senado Académico del Recinto”, respondió a este medio.

Carta de renuncia del representante estudiantil graduado Jorge Rivera ante la Junta de Gobierno de la UPR. (Facebook)

Sobre la gestión de Ríos como rectora en sus primeras semanas, diversas fuentes han señalado conflictos de intereses con relación a varios nombramientos que ha hecho a individuos en cargos administrativos que participaron directamente en su proceso de selección como rectora, lo que coloca en entredicho la pureza de la evaluación.

Documentos obtenidos por la Unidad de Investigación y Datos muestran que, el 3 de enero pasado, Ríos nombró a la doctora Soto de Laurido como decana interina de la Escuela de Profesionales de la Salud.

Soto de Laurido era representante claustral de la Junta de Gobierno y participó como miembro en la votación del 22 de diciembre, donde se escogió a Ríos como rectora del RCM. Los votos emitidos fueron secretos, por petición de Rivera.

De acuerdo con una fuente, luego de ser nombrada por Ríos a un cargo administrativo en Ciencias Médicas, Soto de Laurido presentó su renuncia ante la Junta. Dicho cuerpo tiene una reunión pautada para esta tarde en la que se anunciaría su salida de forma oficial.

También, el 3 de enero, Ríos nombró como decana interina de la Escuela de Enfermería a Sherily Pereira, quien copresidió el Comité de Búsqueda y Consulta de Rector del RCM. Ese grupo determinó que Maldonado y Ríos cumplían con los requisitos para el cargo, aunque otorgó una puntuación mayor a la actual rectora.

Además, nombró como decana interina de la Escuela de Medicina Dental a Aileen Torres Maymí, quien era miembro y secretaria del Comité de Consulta que favoreció a la rectora. En el pasado, también fungió como vicepresidenta asociada interina de Asuntos Estudiantiles de la UPR, cuando Ríos ocupaba el cargo de vicepresidenta interina de la institución.

Ríos era la decana de Asuntos Académicos del RCM mientras el exsecretrio de Salud Rafael Rodríguez Mercado era rector y se dio paso a que Ricardo Rosselló Nevares se convirtiera en profesor entre 2012 y 2013. El proceso fue ampliamente criticado por sectores docentes y no docentes, por entender que había un trato preferencial hacia quien se convirtió luego en gobernador de la isla.