La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) eligió a la doctora Ilka Ríos como nueva rectora del Recinto de Ciencias Médicas (RCM), en un proceso de votación contrario al reglamento general del sistema universitario.

El nombramiento de Ríos se llevó a votación, el 22 de diciembre, a pesar de que no fue nominada por la presidencia de la UPR. El artículo 19 del reglamento sostiene que “los rectores serán nominados por el presidente”, antes de ser nombrados por la Junta de Gobierno.

La doctora Mayra Olavarría, presidenta interina de la UPR, había nominado como rectora en propiedad a Wanda Maldonado, quien ocupaba el puesto de rectora interina del RCM. La Junta derrotó esa nominación en la reunión de diciembre, con 10 votos en contra y cuatro a favor.

En cambio, el cuerpo rector llevó a votación el nombramiento de Ríos, anclándose en que su nombre era el restante en el informe del Comité de Búsqueda y Consulta del Senado Académico del RCM, que tiene la función de recomendar a la presidencia de la UPR los candidatos que cumplen con ciertos criterios para ocupar la rectoría. Quien ocupe la presidencia, tiene, entonces, la encomienda de hacer nominaciones ante la Junta de Gobierno.

PUBLICIDAD

Cónsono con el artículo 19, el artículo 37 del Reglamento General de la UPR, sobre autoridades nominadoras, establece que “la Junta de Gobierno nombrará a los rectores a propuesta del presidente de la Universidad”.

La doctora Ríos declinó responder preguntas en torno a su proceso de nombramiento y su gestión administrativa hasta el momento.

Ríos era la decana de Asuntos Académicos del RCM mientras el exsecretrio de Salud Rafael Rodríguez Mercado era rector y se dio paso a que Ricardo Rosselló Nevares se convirtiera en profesor entre 2012 y 2013. El proceso fue ampliamente criticado por sectores docentes y no docentes, por entender que había un trato preferencial hacia quien se convirtió luego en gobernador de la isla.

El cambio de mando en la cúpula del RCM ocurre en momentos de incertidumbre para esa institución, que perdió en abril la acreditación del programa de Neurocirugía, un programa vital para algunos servicios médicos especializados en el Hospital de Trauma de Centro Médico.

Como rectora interina, Maldonado había anunciado la reestructuración de ese programa y anticipado una reapertura entre 2024 y 2025. Con una nueva rectora, no está claro qué dirección asuma la nueva administración al respecto.

El Nuevo Día intentó obtener una entrevista con la presidenta de la Junta de Gobierno de la UPR, Mayda Velasco, para que explicara la base reglamentaria que rigió el proceso de votación, pero no estuvo disponible. La presidenta interina de la UPR tampoco ofreció entrevista.

La moción para que se llevara a votación el nombramiento de Ríos fue presentada por el representante estudiantil graduado Jorge Rivera, quien indicó, en entrevista telefónica, que la Junta de Gobierno entiende que no violentó el reglamento porque no hay una prohibición expresa a que ese cuerpo nombre rectores no recomendados por presidencia, aunque el estatuto describe un proceso.

PUBLICIDAD

“El reglamento general no dice que la Junta de Gobierno no puede nombrar rectores, no dice lo contrario”, sostuvo. “La Junta, entendiendo su deber de fiducia con la institución, decidió que lo responsable era traer el informe que había sometido el Comité de Búsqueda y Consulta del Senado Académico del Recinto”, respondió a este medio.

En la reunión pública, tampoco quedó claro sobre qué asunto específico los miembros del cuerpo rector estaban votando. Luego que los miembros emiten sus votos, la propia presidenta del ente cuestiona sobre qué era la votación. “Tenemos rectora. ¿Esto es interina o [en] propiedad?”, preguntó Velasco entonces.

Señalan conflictos de intereses

Sobre la gestión de Ríos como rectora en sus primeras semanas, diversas fuentes han señalado conflictos de intereses con relación a varios nombramientos que ha hecho a individuos en cargos administrativos que participaron directamente en su proceso de selección como rectora, lo que coloca en entredicho la pureza de la evaluación.

Documentos obtenidos por la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día muestran que, el 3 de enero pasado, Ríos nombró a la doctora Lourdes Soto de Laurido como decana interina de la Escuela de Profesionales de la Salud.

Soto de Laurido era representante claustral de la Junta de Gobierno y participó como miembro en la votación del 22 de diciembre, donde se escogió a Ríos como rectora del RCM. Los votos emitidos fueron secretos.

También, el 3 de enero, Ríos nombró como decana interina de la Escuela de Enfermería a Sherily Pereira, quien copresidió el Comité de Búsqueda y Consulta de Rector del RCM. Ese grupo determinó que Maldonado y Ríos cumplían con los requisitos para el cargo, aunque otorgó una puntuación mayor a la actual rectora.

PUBLICIDAD

Ríos nombró como decana interina de la Escuela de Medicina Dental a Aileen Torres Maymí, quien era miembro y secretaria del Comité de Consulta que favoreció a la rectora. En el pasado, también fungió como vicepresidenta asociada interina de Asuntos Estudiantiles de la UPR, cuando Ríos ocupaba el cargo de vicepresidenta interina de la institución.

Entre las nuevas personas designadas, también está Katherine Meléndez como ayudante ejecutiva de la rectora. Su nombre aparece en la demanda del expresidente de la UPR Jorge Haddock contra la institución. Según el pleito, Meléndez era directora ejecutiva y asistente especial en la oficina del presidente de la UPR, cuando Haddock asumió el cargo.

Haddock removió a Meléndez del puesto y ella retornó a su cargo de carrera en el recinto de Arecibo de la UPR. Pero, alegadamente, cuando el entonces presidenta de la Junta de Gobierno, Walter Alomar, se enteró de la remoción, intentó presionarlo para que no la destituyera por esta ser presuntamente una “fiel del Partido Nuevo Progresista y también protegida de Alomar”.