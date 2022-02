La presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mayda Velasco Bonilla, reconoció que no se siguieron los procesos establecidos en las normativas universitarias para autorizar los gastos de las reuniones de un comité de evaluadores externos creado para analizar las operaciones de recinto de Ciencias Médicas.

En total, los costos de dos reuniones presenciales realizadas en un hotel en Isla Verde en noviembre de 2021 y febrero de 2022 ascendieron –preliminarmente- a $60,884, al incluir los gastos en alojamiento, alimentos, uso de instalaciones y servicios de la hospedería, y los pasajes para miembros del comité que residen fuera de Puerto Rico, según un informe de gastos que presentó Velasco Bonilla. La presidenta de la Junta de Gobierno indicó que ese monto pudiera variar ya que los gastos de febrero están basados en la cotización, no en dinero desembolsado, y se prevé una disminución en costos de alojamiento.

Los fondos para estas reuniones salieron del presupuesto de la Oficina de Transformación Institucional (OTI), una oficina adscrita al cuerpo rector creada por disposición de la Junta de Supervisión Fiscal para supervisar la implementación de los cambios contenidos en el Plan Fiscal certificado.

“Hay un cuestionamiento de que en un momento se debía de pedir autorización adicional a la Junta de Gobierno para poder llevar a cabo estas actividades. Basado en información dada a mí, pensé que estábamos haciendo las cosas según la (Ley de la) Universidad. Pero estamos evaluando las reglas con más detenimiento y, es claro, el consenso es que hay un paso que era el e presentarle a la Junta de Gobierno el presupuesto de esta actividad y eso no se llevó a cabo”, expresó Velasco Bonilla durante una reunión ordinaria de la Junta de Gobierno.

La semana pasada, los representantes claustrales en la Junta de Gobierno solicitaron un informe exhaustivo sobre los gastos del comité de evaluadores externos.

La existencia del comité y las labores realizadas resultaron ser una sorpresa para los miembros de la Junta de Gobierno, que durante cerca de dos horas de transmisión en vivo de la reunión ordinaria, así como en una reunión ejecutiva no transmitida al público, requirieron explicaciones a Velasco Bonilla.

“No me gustaría... no se puede promover la austeridad y vivir en el lujo”, expresó Eliud Rivas, representante estudiantil de nivel subgraduado ante la Junta de Gobierno.

La OTI se rige por la Certificación 10 de 2018-2019, que establece que sus gastos deben ser autorizado por la Junta de Gobierno. Ante esto, Villamil destacó que urge supervisar mejor el funcionamiento de esta oficina.

“LA OTI no va por encima de la Junta de Gobierno, se supone que se trabaje de forma paralela, para un fin común. El justificar unos gastos basado en la premisa de que se tiene un presupuesto asignado va en contra del proceso de participación de cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno, situación que no se dio”, expresó Galiano.

Ante esto, Rivas intentó presentar una moción para imponer una moratoria en los contratos de la OTI mientras se evalúan las normativas bajo las cuales se rige. No obstante, Velasco Bonilla no le dio paso.

“Hay que tomar las cosas con calma, hay que hacer una evaluación completa primero”, sostuvo Velasco Bonilla.

Los miembros de la Junta de Gobierno también cuestionaron a la presidenta los criterios para seleccionar a los miembros del comité de evaluadores externos, cómo se llevó a cabo la selección, y cómo labora el comité.

“Yo, como presidenta de la Junta de Gobierno, me encargué de seleccionar a los candidatos. Fue un proceso duro, que tomó como cuatro meses. Se chequearon exhaustivamente la trayectoria profesional y las actividades profesionales, de momento, para estar seguros que no había ningún conflicto de interés”, indicó Velasco Bonilla, al enfatizar que los miembros del comité no cobran por sus servicios.

Detalló que además de las dos reuniones presenciales, se han realizado nueve reuniones virtuales. Asimismo, se prevé una reunión presencial adicional, la cual pudiera realizarse en junio.

La reunión en noviembre de 2021 tuvo un costo de $24,620. El encuentro de febrero ascendió a $36,264, basado en las órdenes de compra. Velasco Bonilla indicó que se incurrieron en más gastos para la segunda reunión debido a que asistieron más integrantes del comité, además de que contrataron los servicios audiovisuales y de grabación de la hospedería debido a que las grabaciones que realizaron por su cuenta en la primera reunión resultaron deficientes.

La presidenta del cuerpo rector no identificó a los miembros del comité públicamente, pues indicó que quiere evitar que terceros “intervengan con su trabajo”. No obstante, documentos en poder de este diario detallan que se trata de profesionales con experiencia laboral en sistemas hospitalarios en Puerto Rico y Estados Unidos, investigadores, catedráticos, y exfuncionarios de agencias locales como la Administración de Seguros de Salud y el Departamento de Salud, entre otros.

Velasco Bonilla destacó que todos han tenido algún vínculo con la UPR. Al momento de su designación el año pasado, ninguno laboraba en Ciencias Médicas. No obstante, reconoció que uno de los integrantes fue reclutado este mes para dirigir el Plan de Práctica Médica Intramural, por lo cual deberá salir del comité.

“Aquí no se está evaluando ninguna acreditación, no es parte de un proceso de ‘ranking’ nacional o internacional. Esto es puramente para el mejoramiento del sistema, en este caso de recinto de Ciencias Médicas”, manifestó, al detallar que evalúan los aspectos de administración, académicos, servicios de salud e investigación en el recinto.

Los problemas de recinto de Ciencias Médicas quedaron en evidencia el año pasado, cuando se anunció que la desacreditación del programa de residencia de Neurocirugía, el cual será cerrado este verano. Asimismo, trascendieron que las acreditaciones de otros programas están también en riesgo.

El representante estudiantil de nivel graduado, Jorge Rivera Velázquez, cuestionó porqué las reuniones no se realizaron en un espacio propiedad de la UPR, como Plaza Universitaria en Río Piedras. Velasco Bonilla indicó que no consideraron instalaciones universitarias debido a las restricciones impuestas por el gobierno debido a la pandemia de COVID-19, pero señaló que un próximo encuentro podría celebrarse, por ejemplo, en el recinto de Carolina.

“Lo que sí queremos dejarles saber es que los trabajos que ya se han hecho de este comité, ya el recinto de Ciencias Médicas se va a ver beneficiado independientemente de cuál va a ser la propuesta final. Ya se identificaron ‘grants’ (subvenciones) adicionales que suman millones de dólares, la necesidad de equipo y la forma de conseguirlos de forma más ágil. Nuestra visión inicial y fe es que este grupo de individuos tienen la capacidad de ayudarnos significativamente a mejorar las condiciones, no solamente futuras, pero actuales de recinto de Ciencias Médicas”, expresó Velasco Bonilla.