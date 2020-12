El presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ralph Kreil, pidió que “se corrija” cualquier “desfase”, si alguna, respecto a las garantías de empleo para los trabajadores de la corporación pública en la transición con el consorcio LUMA Energy.

A partir de mediados de 2021, LUMA estaría a cargo de la operación diaria en la AEE, como parte de un contrato –a 15 años– anunciado en junio pasado. En aquel entonces, el gobierno prometió estabilidad laboral para los empleados de la AEE y que serían ellos, no LUMA, quienes decidirían si se integraban o no al consorcio.

Pero, según Kreil, eso no es lo que está ocurriendo pues, en lugar de una transferencia automática de funciones –si el empleado así lo decidía–, “LUMA está posteando posiciones”.

“Si el empleado quiere el trabajo, tiene que solicitar entrevista. LUMA decide si le hace la oferta y, entonces, el empleado dice si la acepta o no. Eso no fue lo que se me expresó en todo momento y me preocupa”, dijo.

¿Sobre quién recae la responsabilidad por el desfase?, preguntó El Nuevo Día. “Sobre P3 (Autoridad para las Alianzas Público-Privadas)”, respondió el ingeniero, quien, sin embargo, negó que esa corporación pública haya hecho una falsa representación a la Junta de Gobierno de la AEE o los empleados sobre las consecuencias de la movida. “No necesariamente es una falsa representación, pero es algo que hay que aclarar”, recalcó.

“Los empleados son nuestro activo más importante y tienen el compromiso y la experiencia. Por eso, queremos asegurarnos de que lo que se discutió en el proceso de evaluación y contratación respecto a las garantías de empleo para ellos sea cónsono con lo que ocurra y que, si hubo algún desfase entre ese concepto y lo que establece el documento final de contrato, se corrija”, recalcó Kreil.

Agregó que, para la Junta de Gobierno de la AEE, “es vital que todos los empleados” de la corporación pública sean quienes tengan la opción de decidir si aceptan la oferta de empleo de LUMA.

“Tenemos gente muy buena, muy profesional, que hacen sus labores correctamente y están con miedo por tenerse que entrevistar y recalificarse para algo que saben que pueden hacer correctamente, y los entiendo. La posición de este servidor es que LUMA entreviste a todos los empleados de los departamentos que pasan (al consorcio) y les haga ofertas, con iguales salarios y beneficios, y que los empleados tengan la opción de escoger o no”, sostuvo.

“Además, es importante garantizar la continuidad del servicio a los consumidores y de restauración del sistema, indistintamente de la cantidad de años que LUMA permanezca Puerto Rico. Para lograr esa continuidad, se necesitan a los empleados de la corporación”, manifestó Kreil, quien integró el comité de alianza –creado por P3– que seleccionó a LUMA para operar los sistemas de transmisión, distribución, servicio al cliente y otros de la AEE.

El contrato de LUMA establece que los empleados de la AEE que no se integren al consorcio podrán desempeñar nuevas funciones en la corporación pública o trasladarse a otra agencia de gobierno en virtud de la Ley del empleador único. Se supone que ninguno se quede sin trabajo, pero entidades como la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), entre otras, han advertido sobre esa posibilidad.

LUMA insta a que “continúen solicitando”

Mediante una declaración escrita enviada a este diario, LUMA indicó que “continuará cumpliendo” con las leyes de Puerto Rico y sus obligaciones como parte de su contrato, que fue ratificado por la Junta de Gobierno de la AEE y ejecutado el pasado 22 de junio.

“En LUMA, respetamos y dependemos del talento de los empleados de la AEE y valoramos su experiencia. Fomentamos que los empleados de la AEE continúen solicitando empleo con LUMA, donde los empleados de la AEE son una prioridad”, manifestó el consorcio.

Recalcó que ningún empleado de la AEE perderá su trabajo como resultado de la transacción.

“Quienes opten por no solicitar empleo con LUMA, se quedarán con la AEE o se transferirán a otras agencias gubernamentales, como está establecido en la Ley 120 de 2018. El contrato de LUMA Energy no intenta ni puede intentar cambiar esa ley”, agregó.

LUMA es un consorcio estadounidense-canadiense integrado por las compañías Quanta Services, ATCO e IEM.