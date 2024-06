Pride Puerto Rico: celebran medio siglo de la lucha por los derechos LGBTQ+

De hecho, varias de las personas fundadoras de la Comunidad de Orgullo Gay estuvieron presentes en el evento. Una de ella fue la senadora Ana Irma Rivera Lassén , quien destacó la importancia de que se conozca los orígenes de estas festividades, pues “esto no sería posible hoy si no fuera por estas organizaciones que comenzaron en momentos donde incluso era delito tener algún tipo de relación con personas del mismo sexo”.

“Cuando hicimos la presentación de la Comunidad, a mí me tocó leer la declaración pública. Así que yo no he estado en el closet (hace) mucho más de 50 años. Para mí, eso es bien importante, para las generaciones que están ahora y las que vendrán, que no hay que esconderse, que los derechos se defienden y que hay que seguir defendiéndolos porque tenemos que tener una sociedad inclusiva”, verbalizó la candidata a comisionada residente del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), quien entregó a la organización del evento una moción de felicitación del Senado de Puerto Rico.