A pesar de que el reinicio de las labores en el Congreso de los Estados Unidos implicará la discusión de un sinnúmero de medidas legislativas que quedaron sobre el tintero, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, sostuvo hoy que su enfoque está en lograr la paridad en fondos de Medicaid y la aprobación del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) para los puertorriqueños residentes en la isla.

“Para mí es importante que tengamos las prioridades claras...”, subrayó González.

Este próximo 30 de septiembre, vencen parte de los fondos de Medicaid que financian el plan de salud del gobierno de Puerto Rico, que beneficia a 1.4 millones de personas. “Para mí, en este momento, a nivel de Congreso mi prioridad es que Puerto Rico reciba los fondos de Medicaid y del Seguro Social Suplementario. Ambas peticiones las hemos hecho al liderato demócrata, lamentablemente no las han incluido”, reconoció González.

“En el caso del Seguro Social Suplementario, estaríamos hablando de $2.5 billones anuales que Puerto Rico pudiera estar recibiendo directamente a través de las familias de 65 años o más. Esto sí es para sacar a la gente de la pobreza”, afirmó.

PUBLICIDAD

La extensión de SSI pudiera representar un pago mensual de entre $450 y $1,400 para aquellas personas mayores de 65 años y que viven bajo los niveles de pobreza.

González no descartó que el reclamo de paridad sea incluido en el proyecto de reconciliación presupuestaria que la mayoría legislativa del Congreso intentará aprobar en las próximas semanas. Otra opción, explicó, es que baje en un proyecto que se adjunte a la Resolución Continua de Presupuesto, lo que se conoce como un CR.

Dijo que el proyecto de reconciliación incluye una propuesta para la otorgación de un crédito contributivo a empresas foráneas con presencia en la isla y una compensación a los viequenses, como parte de las maniobras militares que se realizaron en la isla municipio.

Sobre el primero, González dijo que le preocupa la propuesta, ya que la concesión del beneficio no está atado a la creación de nuevos empleos. “No creo en dar un crédito contributivo que se vaya en un bolsillo a una corporación foránea, que no me está produciendo un empleo nuevo en Puerto Rico, versus cuando yo tengo gente, 1.5 millones de residente en Puerto Rico, a los que no se les trata de manera igualitaria”, expuso en clara referencia al plan de salud del gobierno.

“Sí voy empujar el desarrollo económico, claro que sí...pero yo creo que eso hay que añadirle uno requisitos de empleo”, argumentó al añadir que, si no se establecen estos requisitos de cumplimiento, se les ataría otorgando a las empresas un “cheque en blanco” y no, necesariamente, a la producción local.