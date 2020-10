Pese a que todavía no hay una vacuna contra el COVID-19 aprobada por la Administración federal de Medicamentos y Alimentos (FDA), la subsecretaria del Departamento de Salud, Iris Cardona, confirmó este lunes que el gobierno federal aprobó el plan de vacunación de la agencia local que contaría con casi un millón de dosis durante su primera fase.

La funcionaria precisó a El Nuevo Día que el plan es uno preliminar y que su aprobación vino acompañada por una asignación de $1.5 millones a la agencia para estos esfuerzos. Todos los ciudadanos de la isla recibirían la vacuna de forma voluntaria y libre de costo.

“El gobierno federal le ha pedido ese plan a todos los estados y territorios y promete ser un instrumento de trabajo vivo que se actualiza según tenemos más información de acuerdo a los productos de vacunan que salgan. Fue aprobado con una asignación de fondos para iniciar la fase de planificación. Nosotros estamos trabajando y el plan fue devuelto con unas observaciones, pero nos encaminamos a una evaluación numérica de las poblaciones que serían vacunadas en las diferentes fases del plan", estableció.

PUBLICIDAD

Durante la primera fase de vacunación, el fármaco de inoculación estaría disponible para las poblaciones más vulnerables, lo que incluye a empleados de instituciones hospitalarias, trabajadores de infraestructura crítica, trabajadores de servicios esenciales, pacientes que por edad o su condición médica estén en riesgo de infectarse, todos los ciudadanos mayores de 65 años, personas que residen en centros de cuido prolongados, así como aquellos que viven en espacios confinados, incluyendo a los reos.

Durante esta etapa se vacunarían, al menos, casi un millón de personas en la isla, según la funcionaria. No obstante, Cardona reconoció que durante los primeros días la la vacuna estará limitada. La fase inicial de vacunación podría durar unas cuatro semanas.

“Con todas las enfermedades crónicas establecidas tenemos que buscar dónde están las 400,000 personas que viven con diabetes y la propuesta es que, a través de unas herramientas del gobierno federal, podamos construir un mapa de la distribución por pueblos de Puerto Rico”, dijo.

Mientras, en la segunda etapa de vacunación se espera que estén disponibles en diversos proveedores de salud como clínicas, hospitales y farmacias. Asimismo, en la segunda fase se realizarían eventos de vacunación dirigida como lo son, por ejemplo, los servicarro o mediante unidades móviles. Añadió que la tercera etapa contempla que se realice una transición a los servicios de vacunación de rutina.

Cardona añadió que la agencia no apostará por la vacunación masiva, pues las aglomeraciones de personas pudieran dar paso a más contagios del virus. Asimismo, detalló que las primeras tres fases no contemplan la vacunación de los niños, pues los estudios clínicos se han concentrado en adultos.

PUBLICIDAD

“La población pedriática no está contemplada en estos estudios. Solo una de las compañías ha iniciado la fase de investigación clínica en las edades de 12 años en adelante. Por lo tanto, en esta fase inicial, si no hay una vacuna aprobada para los infantes o preescolares, pues esto no está contemplado", subrayó.

La subsecretaria indicó que la cantidad de dosis que reciba Puerto Rico no tendrá que ver con el plan que se ha aprobado, sino con la población que necesita ser vacunada. Por ende, sostuvo que el gobierno aspira a vacunar “a la mayor cantidad de personas que requieran ser vacunadas. Cuestionada sobre si existe una medición sobre cuántas personas están dispuestas a vacunarse, la funcionaria dijo que no, pero que pronto harán grupos focales. Sí reconoció que “está dividido".

“Ya hemos convocado a diferentes sectores de profesionales que tienen que ver con el cuidado de la salud para ayudarnos a llevar el mensaje y se les ha hablado sobre los acercamientos y técnicas de la vacuna, de manera que el profesional genere confianza y la transmita a sus pacientes", acotó.

De acuerdo con los datos de Salud, Puerto Rico suma hoy 32,527 casos positivos confirmados, 31,060 casos positivos probables, 813 muertes y 434 hospitalizados.