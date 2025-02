Puerto Rico pendiente al papa Francisco: lo que pasa en el Vaticano

El papa Francisco ha hecho que la iglesia sea una de puertas abiertas, una iglesia de diálogo con todos. Ha dialogado sin complejos con prostitutas, con personas trans, con la comunidad LGBTQ+, con madres solteras y con los divorciados vueltos a casar. Es decir, con esos grupos que no creen en la institución de la Iglesia, o que están prejuiciadas o heridas

“Yo creo que no estamos conscientes de lo grande que es el legado y la figura del papa Francisco. Todo el mundo está viendo al papa Francisco en este momento, no importa en la etapa en la que se encuentre, como el latinoamericano más importante de la historia de la humanidad, no solamente para la iglesia católica sino en el ejercicio de la política exterior”, señaló en el podcast Página Abierta.