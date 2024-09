Puerto Rico Youth Challenge Academy: Reto académico que transforma vidas

“Pienso que no todos (los estudiantes) estamos adaptados para ir todos los días a la escuela con el mismo currículo, así que Challenge se convierte en esa alternativa. Es un proceso fuerte, pero con un cambio de vida transformador”, confesó el egresado de la clase 11-01.

No solo eso, sino que, Ricky también se convirtió en empresario al inaugurar su tienda Dr. Bike en Barranquitas.

“Todavía me falta completar el bachillerato en educación física de la Universidad de Bayamón; cursé tres años. También, mi meta a seguir es fomentar el ciclismo en los jóvenes en Puerto Rico”, reveló el ciclista de 30 años.

Reto académico

Otra historia de éxito

Natural de Trujillo Alto, el joven de 18 años asegura que, “Challenge fue una experiencia bonita, una experiencia nueva y un cambio drástico en mi vida. No me puedo quejar, fue una buena experiencia”.

“Challenge me trajo disciplina, aprendí a valorar el tiempo, la familia, todo, hasta la comida. Si no hubiera pasado por Challenge, creo que estuviera haciendo otras cosas, no estuviera enfocado ni con las metas que tengo actualmente”, concluyó al señalar que le interesa continuar una carrera en infantería.