El presidente estadounidense sacudió a los mercados, fabricantes y otros sectores el miércoles al anunciar aranceles base del 10% sobre las importaciones a Estados Unidos, y aranceles mucho mayores para productos de algunos lugares, en particular aquellos con altos superávits comerciales con Estados Unidos.

A continuación, presentamos algunos territorios en la mira con poca o ninguna producción, exportación o participación en la economía global. No se ofreció una explicación inmediata de por qué estos lugares figuraron en la lista presentada en la cuenta “Rapid Response 47”, afiliada a la Casa Blanca, en la plataforma de redes sociales X.

Jan Mayen

Los aviones solo pueden aterrizar si hay buena visibilidad, ya que el aeropuerto no cuenta con capacidad para aterrizaje por instrumentos.

Los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Medio Ambiente de Noruega no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios del jueves de The Associated Press.