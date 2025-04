Mientras, en una movida inesperada, poco después, la Cámara alta también aprobó –por descargue y sin vistas públicas– la medida que prohíbe los tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género en personas menores de 21 años . El Proyecto del Senado (PS) 350 , que no fue discutido en el pleno, recibió 22 votos a favor y dos en contra.

Asimismo, se reconoce el derecho de los padres, en el caso de una epidemia, “a negarse que sus hijos sean vacunados y de reconocer que el Estado no puede imponer multas o penas de cárcel a los padres que, por sus creencias religiosas, no quieran inmunizar a sus hijos.

“El proyecto deja (establecido) claramente que, en una circunstancia donde no haya ningún otro remedio, va a prevalecer siempre el deseo de servir y de atender la necesidad de un ciudadano. ¿Qué más cristiano que eso? ”, argumentó Rivera Schatz.

La senadora de Proyecto Dignidad y coautora del PS 1, Joanne Rodríguez Veve , señaló, por su parte, que la medida no solo busca “delinear el alcance del derecho a la libertad religiosa, sino los límites del Estado ante el mismo”. Negó que el espíritu del proyecto sea promover el discrimen.

“Tiene ramificaciones más serias”

“Nuestra Constitución establece que la dignidad del ser humano es inviolable y que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, esta medida, so pretexto de nuestras creencias religiosas, utiliza el lenguaje y lo abre para la discriminación”, señaló.

El portavoz popular cuestionó, asimismo, que, como parte de las enmiendas, se eliminó de la Sección 16 que no se puede discriminar a las personas por razón de “identidad de género”, lo que, a su juicio, deja establecido que “hay una intención de avalar el discrimen hacia ciertos grupos poblacionales” .

“Digan la verdad, esto no es para el que se vaya a vacunar, esto es porque si yo, por mi creencia religiosa, no quiero darle el servicio a usted, pues, yo puedo hacerlo y me tienen que dar un acomodo razonable”, argumentó Hernández. “¿Qué mejor evidencia, de que esto abre al discrimen, que esa disposición que ustedes incluyen ahí?, aseveró.