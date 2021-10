Una de las metas de Arellys Mercado Ríos era viajar el mundo, y la joven aventurera comenzó a tachar países de su lista tan temprano como tuvo la edad para viajar. En poco tiempo visitó Tailandia, Colombia, distintos estados de los Estados Unidos y experimentó los históricos canales de Venecia.

La joven se encaminaba a satisfacer, en un periodo de tiempo relativamente corto, su apetito por experimentar las diversas culturas y maravillas que el mundo tiene para ofrecer.

Sin embargo, un acto de violento acabó con sus sueños el 18 de agosto de 2019 en un muelle del complejo Villa Marina en Fajardo cuando Mercado Ríos, junto con un grupo de amigos, recién llegaba de su última aventura: un pasadía en la isla de Palominos y el cayo Icacos.

En esa fatídica noche, Jensen Medina Cardona, en compañía de otra fémina, confrontó a Mercado Ríos y sus amistades por un teléfono celular que extravió. Una de las amistades de Mercado Ríos encontró el dispositivo y se lo entregó, no sin antes suscitarse un intercambio de palabras tras Medina Cardona y la mujer que lo acompañaba acusar a Mercado Ríos y sus amigos de querer robarse el teléfono.

Tras recibir el celular de vuelta, Medina Cardona dio varios pasos para marcharse... pero luego dio marcha atrás, desenfundó una pistola y disparó contra Mercado Ríos, causándole una herida en el cuello que le provocó la muerte en el acto.

A dos años y dos meses después de ocurridos los hechos, el 28 de octubre de 2021 la jueza Gema González, del Tribunal de Fajardo, encontró culpable a Medina Cardona por el asesinato de Mercado Ríos y por violaciones a la Ley de Armas.

Con tan solo 34 años, Mercado Ríos ya era una profesional establecida en el mundo empresarial. Tras estudiar administración de empresas y mercadeo en la Universidad del Turabo, se certificó como embalsamadora en la Escuela de Carreras Técnicas Antilles.

Tras completar su práctica en Borinquen Memorial, su madre, Nitza Ríos, indicó que su hija trabajó para las tiendas Exentric como gerente y ayudó a expandir la compañía al abrir sucursales tanto en Puerto Rico como en Orlando.

Poco tiempo después, la joven se convirtió en directora de la funeraria Puerto Rico Memorial bajo el estandarte de Stewart Enterprises, una de las compañías de servicios funerarios más grandes de los Estados Unidos. Tras dirigir Puerto Rico Memorial por dos años, Mercado Ríos se convirtió en la gerente general de la funeraria Dignity Memorial Funeral Homes, puesto que ostentó desde el 2012 hasta su trágica muerte.

Entremedio de su faena laboral, Mercado Ríos dio rienda suelta a sus espíritu de viajera al visitar los diversos parques de diversión ubicados en Florida, caminar por las coloridas calles de Carolina del Norte, aprender sobre la rica cultura de Turquía, disfrutar y aprender de la impresionante historia de Italia, y hasta navegar los canales de la histórica ciudad de Venecia.

Las visitas a Perú y México no se hicieron esperar, junto con una parada obligatoria en Las Vegas, Nevada, pero en todos sus viajes, amigos y familiares resaltaron la facilidad con la que Mercado Ríos se ganaba el afecto y respeto de las personas con las que interactuaba.

“El violeta era su color favorito. A Arellys nunca se le olvidaba el cumpleaños de las amigas. A casi todos los de la clase invitó a su hogar y en cada momento nos dejó saber que teníamos que vivir cada minuto de nuestra vida. No había momento en el que ella no me decía ‘te amo’. Con ella se pasaron los mejores momentos de mi vida”, manifestó su mejor amiga, Aymé, el día de su sepelio.

“Nunca me soltó y siempre tenía una sonrisa para nosotros”, añadió.

Por su parte, su progenitora siempre recordará los cumpleaños que su hija le celebraba.

“Aunque fuera a las 6:00 de la tarde, ella venía con sus bizcochos, su bolsita, sus regalos. Cuando viajaba siempre me decía: ‘Mamá, vamos a salir de viaje. Ora por nosotros’“, enfatizó.

Pese al corto tiempo que estuvo en el plano terrenal, Mercado Ríos, en palabras de amistades y familiares, siguió al pie de la letra su mantra predilecto: disfrutó al máximo cada minuto de su vida.