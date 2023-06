Con el fin de priorizar la diversidad y la inclusión de todos los grupos étnicos en momentos en que se realizan estudios clínicos o se desarrollen vacunas y medicamentos, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) en colaboración con la Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico (VOCES) y el Centro Comprensivo de Cáncer realizan pruebas para identificar la ascendencia genética de las personas, gratuitamente, bajo la iniciativa “All of Us”.

All of Us, desde hace unos tres años, busca que un millón de voluntarios, mayores de 21 años y residentes de Estados Unidos y sus territorios, completen un formulario para tener un panorama claro sobre lo que afecta a la salud de las personas. Esto, al reconocer que cuando se utiliza la muestra de una única población, sin considerar culturas, disciplinas, alimentación y ambiente pudiera verse un impacto en el desarrollo de cualquier tratamiento u medicamento, según la fundadora de VOCES, Liliam Rodríguez.

“Además de los cuestionarios que se llena con información personal, pero en un espacio seguro, las personas tienen que autorizar dar unas muestras de sangre para poder identificar los factores del DNA. El paciente como beneficio recibe el análisis de los ancestros, de donde proviene, y en adición recibe unos resultados de enfermedades a los cuales tú pudieras tener algún tipo de predisposición”, explicó Rodríguez a El Nuevo Día.

Este segundo resultado ayudaría a las personas a realizar cambios en sus hábitos diarios y tomar las acciones necesarias ante cualquier resultado que pareciera alarmante. En el caso de que la persona resulte predispuesta a algún tipo de cáncer, en el Centro Comprensivo de Cáncer ponen a disposición un anestesista -gratuito- para explicarle y guiar a los pacientes en caso de que eso fuera necesario. Los voluntarios aceptarán o no cada una de los exámenes que se le podrían realizar.

“A nosotros nos pareció algo bien interesante y entendemos que es algo que va a beneficiar al pueblo puertorriqueño porque lo que queremos es que la gente se sienta representada en todos los estilos científicos que se puedan estar haciendo”, reiteró, además, la líder comunitaria.

En el caso de VOCES, su rol en la isla es reclutar y educar a los pacientes sobre el proceso con el formulario y qué pruebas necesitan para obtener sus resultados.

“Pueden llamarnos a nosotros al (787) 789-4008, llenarlo por Internet o tenemos un centro en Plaza Las Américas para que la persona puedan venir y utilizar nuestras computadoras. Luego de que este paciente pasa por cuatro pequeñas entrevistas, entonces el Centro Comprensivo de Cáncer les da una cita para que vayan direcatmente allí; ellos son los que toman la muestra (de sangre) y ellos son los que la envían al NIH y allá es que se hacen todos los protocolos que se tienen que hacer al respecto”, mencionó la también oficial principal de VOCES.

De acuerdo a Rodríguez, los voluntarios que completen el proceso en Puerto Rico, podrían recibir un incentivo por parte del Centro Comprensivo de Cáncer.

VOCES estará en Plaza Las Américas hasta finales de este mes para continuar con las orientaciones sobre el tema. No obstante, al momento, el enlace del cuestionario no cuenta con una fecha de cierre.